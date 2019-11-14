تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن الكشف عن مصدر العدوى التي تلتهم البشر أحياء كل الوطن العجلان: مراكز الرياض التجارية ستعزز حضور “موسم الرياض” بمناشط مميزة للمتسوقين كل الوطن وزير الخارجية الإسرائيلي: سياستنا في الاغتيالات مستمرة…و حركة الجهاد الإسلامي تعرضت لضرب غير مسبوق كل الوطن أطفال غزة ونساؤها.. فاتورة دمٍ مُستحقة في كل تصعيد إسرائيلي كل الوطن “صحة الرياض” تنفذ برنامج تدريبي للمستشفيات صديقة الأم والطفل كل الوطن تهدئة في غزة وحصيلة الشهداء تصل إلى 34 شهيدا كل الوطن د. التويجري يقف على جاهزية مشاركة الصحة في مهرجان الملك عبد العزيز لمزاين الابل كل الوطن علماء يكشفون أسرارا جديدة عن نهر النيل كل الوطن حقيقة فيديو رقصة أدّاها عربي مع أجنبية في مدائن صالح كل الوطن النوم العميق يضبط الأدمغة القلقة .. يقلل التوتر بإعادة تنظيم الروابط العصبية
» » الكشف عن مصدر العدوى التي تلتهم البشر أحياء

الكشف عن مصدر العدوى التي تلتهم البشر أحياء

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الخميس 14 نوفمبر 2019 - 5:11 مساءً
الكشف عن مصدر العدوى التي تلتهم البشر أحياء

اكتشف علماء جامعتي ميرلاند وتكساس، أن سلالتين من البكتيريا آكلة اللحوم، التي تصيب الأنسجة الرخوة بعدوى خطيرة، يمكن أن تتعاون فيما بينها، مكونة وباء قاتلا.

ويفيد موقع Phys.org، بأنه كان يعتقد سابقا أن المرض الخطير الذي يطلق عليه التهاب اللفافة النخري Fasciitis تسببه بكتيريا من نوع واحد. ولكن اتضح أن إحدى السلالات تنتج السم الذي يدمر النسيج العضلي والسلالة الثانية تدخل الأوعية الدموية وتتفشى في أعضاء الجسم الأخرى.

وقد وصف الباحثون حالة أحد المرضى الذين شخصت إصابتهم بمرض التهاب اللفافة النخري، حيث اكتشفت عنده سلاسة بكتيريا واحدة Aeromonas hydrophila. ولكن على الرغم من العلاج، كانت حالته تسوء يوما بعد آخر، ما اضطر الأطباء إلى إجراء أربع عمليات بتر لإنقاذ حياته. ولكن عند إجراء التحليل الوراثي اكتشفوا سلالة ثانية لا تكشفها طرق التحليل الاعتيادية.

وأطلق على السلالتين التهاب اللفافة النخري 1 (NF1) والتهاب اللفافة النخري 2 (NF2). ولم يسبب أي منهما خلال الاختبارات المخبرية أي عدوى جدية، في حين شكلا معا خطرا مميتا، حيث اتضح أن NF2 تنتج السم المدمر للعضلات.

ويظهر هذا المرض بعد دخول العدوى إلى الأنسجة ما تحت الجلد عبر الجروح التي لم تعالج جيدا، وهناك حالات سجلت عن الإصابة بالمرض بعد تناول مأكولات بحرية غير معالجة حراريا. وعادة يؤدي هذا المرض إلى موت مناطق واسعة من الجسم، ما يضطر الأطباء إلى بترها. وقد رصد انتشار هذه البكتيريا في المناطق الساحلية المعتدلة، ما دفع العلماء لربطها بظاهرة الاحتباس الحراري.

المصدر: لينتا. رو

رابط مختصر
2019-11-14 2019-11-14
الصحة والجمال
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن - فريق التحرير