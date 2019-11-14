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بالصور.. غزة تشيع شهداء الغارات الإسرائيلية

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الخميس 14 نوفمبر 2019 - 5:22 مساءً
بالصور.. غزة تشيع شهداء الغارات الإسرائيلية

شيع أهالي غزة، اليوم الخميس، جثامين شهداء القصف الإسرائيلي على القطاع، الذي بلغ عددهم 34 (بينهم 6 أطفال و3 نساء).

وقالت وزارة الصحة في غزة إن ضحايا القصف الإسرائيلي الذي استهدف منزلا يعود لعائلة السواركة بدير البلح فجر اليوم (قبيل وقف إطلاق النار) وصل إلى 8 شهداء ، فيما أصيب أكثر من 12 آخرين، ليصبح بذلك عدد الشهداء الإجمالي من يوم الثلاثاء إلى فجر يوم الخميس 34 شخصا و111 مصابا.

ويأتي التصعيد في قطاع غزة بعد اغتيال القيادي في سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بهاء أبو العطا.

المصدر: RT

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2019-11-14 2019-11-14
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