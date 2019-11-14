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أمر ملكي بترقية وتعيين 21 قاضيًا بديوان المظالم

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الخميس 14 نوفمبر 2019 - 6:44 مساءً
أمر ملكي بترقية وتعيين 21 قاضيًا بديوان المظالم

كل الوطن – الرياض: أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – أمرًا ملكيًا بترقية وتعيين 21 قاضيًا بديوان المظالم على مختلف الدرجات القضائية.

وأوضح معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف أن الأمر الملكي الكريم تضمن ترقية ثلاثة قضاة من درجة (وكيل محكمة/أ) إلى درجة (رئيس محكمة/ب)، وتعيين أربعة قضاة على درجة (قاضي/ب)، وتعيين أربعة عشر قاضيًا على درجة (ملازم قضائي).

وأكد الدكتور اليوسف حرص القيادة على دعم القضاء ومنسوبيه، وذلك في إطار إرساء مبادئ العدل والحق، وتحقيق العدالة والإنصاف، مبينًا أن الأمر الملكي الكريم يأتي دعمًا لقضاء ديوان المظالم وظيفيًا بما ينعكس على كفاءته، وتجويد أعماله لتحقيق العدالة الناجزة، بدعم كريم مباشر من لدن خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ.

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2019-11-14 2019-11-14
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