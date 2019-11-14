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“صحّة الرياض” تُنفّذُ برنامجا تدريبيا لمنسوبي الموارد الذاتيه في القطاع الخاص

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الخميس 14 نوفمبر 2019 - 7:54 مساءً
“صحّة الرياض” تُنفّذُ برنامجا تدريبيا لمنسوبي الموارد الذاتيه في القطاع الخاص

كل الوطن – فريق التحرير: نفذت صحة الرياض ممثله في إدارة الموارد الذاتيه برنامج التدريب الميداني بالتعاون مع القطاع الخاص للتدريب في مجال التأمين الطبي للاستفادة من تجربة القطاع الصحي الخاص المتميز بهذا المجال.

وتم استكمال البرنامج بالتعاون مع مستشفى الدكتور سليمان الحبيب فرع التخصصي من خلال تنفيذ تدريب ميداني لعدد ٥٠ متدرب ( أطباء تأمين طبي/ فنيي مطالبات تأمين طبي) من منسوبي الموارد الذاتية بمستشفيات صحة الرياض وذلك خلال الفترة من ١٣-١١-٢٠١٩م الى ١٤-١١-٢٠١٩م وأوضح مدير الموارد الذاتيه بصحة الرياض الإستاذ رياض بن رزاق المسندي بأن هذا البرنامج يهدف الى تحسين مستوى الأداء ورفع الإيرادات بمجال التأمين الطبي من خلال تدريب جميع منسوبي التأمين الطبي بمستشفيات صحة الرياض بالتعاون مع مجموعة من مستشفيات القطاع الخاص المتميزة بهذه المجال وسيتم استمرار البرنامج التدريبي على مراحل متتالية مع مستشفيات القطاع الخاص لتغطية الاحتياج التدريبي بصحة الرياض كما أعرب عن شكره وتقديره لسعادة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض د / محمد بن عبدالعزيز التويجري لدعمه المستمر لتطوير مستوى أداء إدارات الموارد الذاتيه بمستشفيات صحة الرياض كما أعرب عن شكره وتقديره لإدارة مستشفى الدكتور سليمان الحبيب فرع التخصصي بالرياض ومنسوبي التأمين الطبي لديهم على مشاركتهم الفعاله في التدريب الميداني بمجال التأمين الطبي لمنسوبي الموارد الذاتيه بمستشفيات صحة الرياض.

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2019-11-14 2019-11-14
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