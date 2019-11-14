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مأساة في كلية روسية.. طالب ينتحر بعد إطلاق الرصاص على أربعة من زملائه

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الخميس 14 نوفمبر 2019 - 8:31 مساءً
مأساة في كلية روسية.. طالب ينتحر بعد إطلاق الرصاص على أربعة من زملائه

قال محققون روس في بيان إن طالبا يبلغ من العمر 19 عاما أطلق النار على زميل له وقتله، وأصاب ثلاثة آخرين ثم انتحر، في كلية للتعليم المهني بمنطقة الشرق الأقصى، الخميس.

وتندر حوادث إطلاق النار في المدارس والكليات في روسيا، التي تفرض قوانين صارمة لحيازة الأسلحة، ولم يتضح حتى الآن الدافع وراء الحادث.

وذكر المحققون أن الطالب فتح النار مستخدما بندقية صيد في المدرسة العليا الواقعة بمدينة بلاجوفشتشنسك على بعد نحو 5600 كيلومتر شرقي موسكو، بالقرب من الحدود مع الصين.

وأكدوا أن الطالب المهاجم قتل بالرصاص طالبا آخر في نفس عمره، بينما نُقل ثلاثة طلاب إلى المستشفى بعد إصابتهم بطلقات نارية.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن أحد المصابين في حالة خطيرة ويخضع لجراحة.

وفتحت لجنة التحقيقات الروسية تحقيقا بشأن الحادث. فيما وصف فاسيلي أورلوف، حاكم منطقة آمور، الحادث بأنه مأساة.

رويترز

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2019-11-14
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