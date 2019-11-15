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“الأحوال المدنية” توضّح مجدّدا ضوابط تسجيل الأسماء

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الجمعة 15 نوفمبر 2019 - 12:51 صباحًا
“الأحوال المدنية” توضّح مجدّدا ضوابط تسجيل الأسماء

تشدد وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية في السعودية، بين وقت وآخر، على ضوابط تسجيل الأسماء لديها، ليكون الاسم نظاميا.

وفي هذا الإطار، أوضحت “الأحوال المدنية” اليوم الخميس أن ضوابط تسجيل الأسماء هي: “أن يسجل الاسم مجردا من الألقاب، فلا ُتسجل الكلمات التي ليست جزءا من الاسم، مثل: الشريف، السيد، الحاج.. ونحوها”.

وأشارت إلى أنه: “لا يسمح بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم، مثل: المعروف بكذا أو نحو ذلك، كما لا يسمح بتسجيل الأسماء المركبة، مثل: قمر الزمان، محمد خالد ونحوهما”.

وأضافت أنه: “يمنع تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية، مثل: عبد الرسول، عبد اللات ونحوهما”.

وأكدت “الأحوال المدنية” السعودية، أن من بين الأسماء التي لا تنطبق عليها ضوابط التسجيل اسم “ملاك”، إذ إنه غير مسموح بالتسجيل لديها، معللة ذلك بصدور فتوى شرعية تقضي بتحريم هذا الاسم.

المصدر: عكاظ

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