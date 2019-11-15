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السعودية تقلب الطاولة على أوزبكستان في عقر دارها (فيديو)

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الجمعة 15 نوفمبر 2019 - 1:05 صباحًا
السعودية تقلب الطاولة على أوزبكستان في عقر دارها (فيديو)

خرج المنتخب السعودي بفوز مثير من ملعب مضيفه الأوزبكستاني (3-2)، في اللقاء الذي جمعهما، اليوم الخميس، ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 بالصين.

وافتتح اللاعب الأوزبكستاني، إلدور شومورودوف، التسجيل لمنتخب بلاده مبكرا، في الدقيق الـ 16 من انطلاق صافرة البداية.

ورد السعودي سلمان الفرج بهدف التعادل للأخضر، عند الدقيقة 23 من ضربة جزاء.

ووضع المدافع الأوزبكي، أوتابيك شوكوروف، بلاده في المقدمة مرة أخرى، في الدقيقة 56 بهدف سجله من ضربة جزاء.

ولكن قائد الأخضر سلمان الفرج عاد وأدرك التعادل للمرة الثانية، في الدقيقة 85 بتسديدة قوية “عالطاير”، حيث ارتطمت الكرة بأحد المدافعين فغيرت من مسارها قبل أن تعانق الشباك.

ومن ثم اقتنص سالم الدوسري هدف الفوز الثالث للأخضر، في الوقت القاتل في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.

ورفع منتخب السعودية رصيده بعد هذا الفوز إلى 8 نقاط وتصدر قائمة المجموعة الرابعة، متجاوزا بفارق نقطتين نظيره الأوزبكستاني.

المصدر: RT

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2019-11-15 2019-11-15
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