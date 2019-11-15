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الكشف عن جنسية ضحايا هجوم حديقة الملز في الرياض

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الجمعة 15 نوفمبر 2019 - 1:11 صباحًا
الكشف عن جنسية ضحايا هجوم حديقة الملز في الرياض

ذكرت مصادر في الخارجية الإسبانية أن 4 أشخاص يحملون جنسية إسبانيا تعرضوا للطعن، يوم الاثنين الماضي، في حديقة الملز بالرياض، بعد أن أعلنت السعودية القبض على المهاجم متحدثة عن 3 جرحى.

وقالت المصادر، حسبما نقلته وسائل إعلام محلية، اليوم الخميس، إن الضحايا الـ 4 مواطنون إسبان وهم من فرقة مسرحية.

وأوضح المسؤولون أن السفارة الإسبانية في السعودية أبلغت على الفور بالحادث، وتقدم الدعم الضروري للجرحى.

وأعلنت الشرطة السعودية، مساء الاثنين الماضي، سقوط 3 جرحى جراء هجوم استهدف عرضا حيا على مسرح حديقة الملك عبد الله في حي الملز بالرياض.

وأكد متحدث باسم شرطة العاصمة السعودية أن المهاجم، وهو مقيم يمني (33 عاما) اعتقل فورا بعد الهجوم على الفنانين.

وتم تقديم الرعاية الطبية للمصابين الذين تعرضوا لجروح سطحية، بحسب المتحدث الذي لم يحدد في ذلك الوقت جنسياتهم أو دوافع مرتكب حادثة الطعن.

المصدر: وسائل إعلام إسبانية وسعودية

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