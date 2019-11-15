الإمارات.. الشرطة تستجيب لنداء استغاثة وتنقذ امرأة من “براثن زوجها” (فيديو)

تمكنت قوات الأمن في الشارقة بالإمارات من إلقاء القبض على رجل هندي بعد مناشدة زوجته في مقطع فيديو إنقاذها من تعنيفه المستمر لها.

وأوضحت الشرطة في تغريدة لها عبر حسابها في موقع “تويتر”، أنها اتخذت الإجراءات اللازمة بشأن واقعة التعنيف.

وطالبت الشرطة من المغردين ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بعدم تداول مثل هذه الحالات لما تحمله من تداعيات سلبية وإثارة للقلق في المجتمع.

تنويه لما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن إمرأة من الجنسية الاسيوية تعرضت للتعنيف من قبل زوجها في إمارة الشارقة بأنه تم التعامل مع الحالة من قبل الجهات المختصةوتهيب شرطة الشارقة أفرادالجمهور بعدم تداول مثل هذه الحالات لما تحمله من تداعيات سلبية وإثارة للقلق في المجتمع pic.twitter.com/OV8Kp9LWu5 — شرطة الشارقة (@ShjPolice) November 13, 2019

واستغاثت ياسمينة سلطانة (33 عاما)، وهي والدة لطفلين أحدهما في الخامسة من عمره والآخر عمره عام ونصف، في الفيديو الذي نشرته، لإنقاذها من تعنيف زوجها، وظهرت وعينها منتفخة وتنزف دما، مؤكدة أنها ضحية اعتداء مستمر.

وقالت في حساب يحمل اسمها إنها “بحاجة لمساعدة عاجلة، وهي مقيمة في الشارقة بدولة الإمارات، واسم زوجها هو محمد قيصر علا، وتعرضت للاعتداء العنيف”