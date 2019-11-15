تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن خلطة الجرجير للشعر الخفيف والتالف كل الوطن جيش الإحتلال الإسرائيلي يعترف بقتله 8 من عائلة فلسطينية بـ”الخطأ” كل الوطن بعد قطيعة دامت 30 عاما.. دولة أوروبية تعيد فتح سفارتها في العراق كل الوطن لبنان.. وئام وهاب يكشف عن هوية رئيس الحكومة الجديدة كل الوطن بالفيديو والصور.. ميسي في الرياض وآل الشيخ يستضيفه في منزله كل الوطن نصائح هامة للسعوديين المقبلين على شراء أسهم أرامكو! كل الوطن أطباء سعوديون ينجحون في فصل التوأم السيامي الليبي محمد وأحمد كل الوطن شيرين تقبل يد معجب سويسري في السعودية كل الوطن وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان لـ السعوديين: هذه البشائر والشعلة التي تنير السبيل كل الوطن تسمم جماعي لتلاميذ في مدرسة بمصر (صور)
» » شيرين تقبل يد معجب سويسري في السعودية

شيرين تقبل يد معجب سويسري في السعودية

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الجمعة 15 نوفمبر 2019 - 12:12 مساءً
شيرين تقبل يد معجب سويسري في السعودية

أحيت الفنانة المصرية، شيرين عبدالوهاب، حفلا غنائيا ضمن حفلات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، رفقة الفنانين راغب علامة ووليد توفيق.

وأظهر مقطع فيديو متداول شيرين وهي توقف الحفل حين صعد معجب سويسري كبير في السن، يحرص دوما على حضور حفلاتها في كل دول العالم، إلى المسرح.

وقامت شيرين بتحية المعجب وتقبيل يده أمام الجمهور، معبرة عن حبها له قائلة باللغة الإنجليزية: “I love you”، واختتمت حديثها: “ربنا يستر عليك من حسام جوزي!”.

وأضافت النجمة المصرية مخاطبة جمهورها: “أنا عرفت حاجة إمبارح إن انتوا هنا بتسموني شيرين الحب وانتوا الحب نفسه وألف شكر”.

Voir cette publication sur Instagram

معجب من حفل شيرين عبد الوهاب

Une publication partagée par Fanonline (@fanonline1) le

وكالات

رابط مختصر
2019-11-15 2019-11-15
فنون ونجوممحليات
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن - فريق التحرير