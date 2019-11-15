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أطباء سعوديون ينجحون في فصل التوأم السيامي الليبي محمد وأحمد

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الجمعة 15 نوفمبر 2019 - 12:25 مساءً
أطباء سعوديون ينجحون في فصل التوأم السيامي الليبي محمد وأحمد
التوأم السيامي الليبي

أعلنت المملكة العربية السعودية عن نجاح عملية فصل التوأم السيامي الليبي محمد وأحمد اللذين يلتصقان في أسفل البطن، ويشتركان في الجهاز الهضمي والبولي والتناسلي، ولديهما حوض واحد.

وقال المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، رئيس الفريق الطبي والجراحي في عمليات الفصل عبد الله الربيعة، أمس الخميس: “تكونت العملية من 11 مرحلة، بدأت بالتخدير، ثم المنظار للجهاز البولي والتناسلي وقساطر البول، بعد ذلك تمت مرحلة تعقيم الأطفال، بعدها جرى تحديد مرحلة القطع للدخول للتجويف البطني”.

وتابع: “ثم جرى فصل الأمعاء والجهاز البولي والتناسلي والحوض والطرف السفلي المشترك بينهما، عقب ذلك نقل كل طفل إلى طاولة منفردة لبدء عملية الترميم، لينقلا وهما منفصلان إلى غرفة العناية المركزة”.

واستغرقت العملية التي قدرت نسبة نجاحها بـ 70% رغم خطورتها وصعوبتها، 13 ساعة ومرت بـ11 مرحلة بمشاركة 35 متخصصا من الأطباء والجراحين والفنيين وكادر التمريض، وأجريت في مستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبد العزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني بالرياض.

وهذه العملية هي الـ48 من نوعها لفصل التوائم السيامية في المملكة العربية السعودية خلال 3 عقود.

المصدر: وكالات

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2019-11-15
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