تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن خلطة الجرجير للشعر الخفيف والتالف كل الوطن جيش الإحتلال الإسرائيلي يعترف بقتله 8 من عائلة فلسطينية بـ”الخطأ” كل الوطن بعد قطيعة دامت 30 عاما.. دولة أوروبية تعيد فتح سفارتها في العراق كل الوطن لبنان.. وئام وهاب يكشف عن هوية رئيس الحكومة الجديدة كل الوطن بالفيديو والصور.. ميسي في الرياض وآل الشيخ يستضيفه في منزله كل الوطن نصائح هامة للسعوديين المقبلين على شراء أسهم أرامكو! كل الوطن أطباء سعوديون ينجحون في فصل التوأم السيامي الليبي محمد وأحمد كل الوطن شيرين تقبل يد معجب سويسري في السعودية كل الوطن وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان لـ السعوديين: هذه البشائر والشعلة التي تنير السبيل كل الوطن تسمم جماعي لتلاميذ في مدرسة بمصر (صور)
» » بالفيديو والصور.. ميسي في الرياض وآل الشيخ يستضيفه في منزله

بالفيديو والصور.. ميسي في الرياض وآل الشيخ يستضيفه في منزله

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الجمعة 15 نوفمبر 2019 - 12:43 مساءً
بالفيديو والصور.. ميسي في الرياض وآل الشيخ يستضيفه في منزله

استضاف رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، تركي آل الشيخ، أمس الخميس، أسطورة نادي برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، في منزله.

ووثق آل الشيخ زيارة “البرغوث” له بمجموعة من الصور والفيديوهات، معربا عن أمله أن ينضم في وقت لاحق لأعضاء فريقه، حيث خاطب ميسي قائلا له: “أتمنى أن تكون في فريقي ألميريا بعد 5 أعوام، عندما يكون سعرك أرخص من الآن بكثير!”.

واحتفى رئيس هيئة الترفيه في السعودية بوصول ميسي إلى الرياض بطريقته، حيث كتب في تغريدة له على “تويتر”، مصحوبة بصورة أفضل لاعب في العالم لعام 2019: “استقبال هادئ وجميل لميسي”.

ويتواجد ميسي في السعودية، قبيل مباراة السوبر كلاسيكو بين الأرجنتين والبرازيل المرتقبة مساء اليوم الجمعة، في ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، ضمن فعاليات موسم الرياض.

المصدر: RT

رابط مختصر
2019-11-15 2019-11-15
محلياتمنوعات
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن - فريق التحرير