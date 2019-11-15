خلطة الجرجير للشعر الخفيف والتالف

الشعر الخفيف مشكلة شائعة تعاني منها شريحة كبيرة من النساء، فيضطررن إلى اللجوء لوصلات الشعر أو اعتماد تسريحات معينة تجعله يبدو أكثر كثافةً. ولكن ماذا لو قلنا لك أنه يمكنك وضع هذه المشكلة خلف ظهرك بفضل مكون شائع من مطبخك؟ تكمن الإجابة في الجرجير، إذ يمكنك اعتماده في خلطات طبيعية سهلة التحضير وسريعة المفعول لتكثيف شعرك والحد من تساقطه أيضاً.

كذلك، أثبتت التجربة أن فعاليته تطال الشعر التالف أيضاً بفعل التعرض للصبغات المتكررة أو لمصادر الحرارة أثناء التصفيف. فتعلمي معنا فيما يلي كيفية تحضير خلطة الجرجير للشعر الخفيف، إلى جانب خلطة أخرى مجربة ومضمونة للشعر التالف.

خلطة الجرجير للشعر الخفيف والمتساقط