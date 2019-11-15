خلطة الجرجير للشعر الخفيف والتالف

الشعر الخفيف مشكلة شائعة تعاني منها شريحة كبيرة من النساء، فيضطررن إلى اللجوء لوصلات الشعر أو اعتماد تسريحات معينة تجعله يبدو أكثر كثافةً. ولكن ماذا لو قلنا لك أنه يمكنك وضع هذه المشكلة خلف ظهرك بفضل مكون شائع من مطبخك؟ تكمن الإجابة في الجرجير، إذ يمكنك اعتماده في خلطات طبيعية سهلة التحضير وسريعة المفعول لتكثيف شعرك والحد من تساقطه أيضاً.
كذلك، أثبتت التجربة أن فعاليته تطال الشعر التالف أيضاً بفعل التعرض للصبغات المتكررة أو لمصادر الحرارة أثناء التصفيف. فتعلمي معنا فيما يلي كيفية تحضير خلطة الجرجير للشعر الخفيف، إلى جانب خلطة أخرى مجربة ومضمونة للشعر التالف.
خلطة الجرجير للشعر الخفيف والمتساقط
واظبي على الخلطة التالية مرتين في الأسبوع لتعيدي الكثافة واللمعان إلى شعرك بشكل مضمون، وللحد من تساقطه.
المكونات
- حزمة من الجرجير المغسول
- عصير نصف ليمونة
- ملعقة صغيرة من زيت الزيتون
- كوب من الماء الدافئ
طريقة التحضير
- ضعي المكونات في الخلاط وشغليه للحصول على مزيج متجانس.
- طبعي الخلطة على شعرك من الجذور وحتى الأطراف مع تدليك فروة الرأس لمدة 5 دقائق لتتشربها بصيلات الشعر.
- ضعي قبعة الاستحمام البلاستيكية على رأسك واتركي المكونات لتتفاعل لمدة 3 ساعات على الأقل. يمكنك لف رأسك بكيس بلاستيكي إن لم تتوفر قبعة الاستحمام لديك.
- أزيلي القبعة بعد المدة المحددة واستحمي بالماء الفاتر والشامبو لتنظيف شعرك جيداً من أي رواسب.
- كرري هذه الخلطة مرتين في الأسبوع لتلحظي النتيجة في أقل من شهر.
خلطة الجرجير للشعر التالف أو المصبوغ
أما إن كنت تعانين من الشعر التالف والباهت وتريدين ترميمه وإعادة الحيوية إليه، فلا تترددي باللجوء إلى الخلطة التالية من مكونات مطبخك.
المكونات
- حزمة من الجرجير المغسول
- نصف كوب من زيت جوز الهند
- نصف كوب من لبن الزبادي
طريقة التحضير
- ضعي الجرجير في الخلاط لسحقه جيداً وتحويله إلى ما يشبه العصير.
- في هذا الوقت، سخني زيت جوز الهند قليلاً للحصول على حرارة دافئة ولكن لا تتسبب بالحروق.
- أضيفي الزيت إلى عصير الجرجير وحركيه جيداً ثم اسكبي فوق الخليط لبن الزبادي.
- حركي الخلطة جيداً وطبيقيها فوراً على شعرك من الجذور وحتى الأطراف.
- دلكي الأطراف المتقصفة والتالفة بالخلطة جيداً ثم ارتدي قبعة الاستحمام أو لفي رأسك بكيس بلاستيكي.
- اتركي خلطة الجرجير على شعرك لمدة ساعة من الوقت، ثم أزيليها واستحمي كالمعتاد لكن بالماء الفاتر وليس الساخن جداً للمحافظة على ترطيب شعرك.
- كرري العملية 3 مرات في الأسبوع لإعادة الحيوية والنعومة لشعرك.
كذلك، يمكنك تجربة خلطة أخرى من الجرجير فعالة للشعر التالف والمصبوغ، وذلك من خلال استبدال زيت جوز الهند والزبادي بزيت الزيتون وزيت الثوم إن توفر الأخير لديك، مع اعتماد الخطوات نفسها.
أبقي الجرجير في مطبخك ليس فقط لإضافته إلى السلطات والاستفادة من حسناته الصحية، بل أدخليه أيضاً إلى روتينك الجمالي وستلحظين فعاليته المذهلة!
المصدر: الجميلة