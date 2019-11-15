البيت الأبيض ينشر مذكرة بنص المحادثة الهاتفية بين ترامب وزيلينسكي

كل الوطن- وكالات- سبتونيك : نشر البيت الأبيض، اليوم الجمعة، مذكرة تروى فيها المحادثة الهاتفية التي جرت في شهر أبريل/نيسان الماضي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

ونشر البيت الأبيض مذكرة بنص المحادثة الهاتفية، التي جرت في شهر نيسان/أبريل بين الرئيسين الأمريكي والأوكراني، دونالد ترامب وفلاديمير زيلينسكي.

وبحسب بيان البيت الأبيض، فإن النص هو مذكرة وليس نصا دقيقا للمحادثة، التي جرت في 21 نيسان/أبريل.

وذكر البيان أن محادثة ترامب وزيلينسكي جرت من على متن الطائرة الرئاسية الأمريكية.

وأضاف البيان أن ترامب لم يتطرق للقضايا السياسية في المكالمة مع زيلينسكي.

وأشار البيان إلى أن ترامب هنأ زيلينسكي على فوزه في الانتخابات، وناقش معه إمكانية حضوره لمراسم تنصيبه، كما دعاه لزيارة البيت الأبيض.

وأوضح البيت الأبيض أن هذه المذكرة ليست إعادة سرد حرفي للمحادثة، ولكنها تمثل مجرد “سجلات وذكريات” موظفي مجلس الأمن القومي المسؤول عن تسجيل المحادثة.

وكان موظف في الاستخبارات الأمريكية كشف عن مكالمة هاتفية جرت بين الرئيس الأمريكي ونظيره الأوكراني، ودفعت هذه المسألة الديموقراطيين، الذين يسيطرون على مجلس النواب إلى فتح تحقيق في 25 سبتمبر بشبهة إساءة الرئيس استخدام سلطته بطلب المساعدة من دولة أجنبية للتدخل في الانتخابات في محاولة لتشويه سمعة خصمه السياسي، جو بايدن.

وسيتقرر بنتيجة هذا التحقيق ما إذا كان المجلس سيصوت على توجيه اتهام رسمي للرئيس، وبالتالي ترك مصيره لمجلس الشيوخ الذي يعود إليه أمر إدانة ترامب وعزله، أو تبرئته وبالتالي استمراره في منصبه.

وأعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، في وقت سابق، أن التحقيقات بشأن عزل الرئيس الأمريكي ستركز على سلوكه حيال أوكرانيا، والادعاءات المتعلقة به.

وكانت “وول ستريت جورنال” أشارت إلى أن ترامب في هذه المحادثة حث زيلينسكي على بدء تحقيق ضد هانتر بايدن، نجل نائب الرئيس السابق جو بايدن، منافس ترامب المحتمل في انتخابات 2020.

وكان هانتر بايدن، عضوا في مجلس إدارة مجموعة “بوريزما كروب”، إحدى أكبر شركات الغاز الخاصة في أوكرانيا.

ووجهت لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي، استدعاء إلى مايك بومبيو، وزير الخارجية، على خلفية امتناعه عن تقديم وثائق تتعلق بأوكرانيا.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الـ 2 من أكتوبر/ تشرين الأولالماضي، أن التحقيق الذي أطلقه الديموقراطيون في مجلس النواب بهدف عزله، هو انقلاب ومحاولة للاستيلاء على السلطة.