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السلطان قابوس بن سعيد : نحرص على تعزيز حل القضايا بين الدول سلميًا

خلال ترأس سعيد، اجتماعًا لمجلس الوزراء في مسقط، استعرض عددًا من الأوضاع الإقليمية والدولي

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : الجمعة 15 نوفمبر 2019 - 6:39 مساءً
السلطان قابوس بن سعيد : نحرص على تعزيز حل القضايا بين الدول سلميًا

كل الوطن- متابعات- مسقط/ وكالات: أكد سلطان عمان، قابوس بن سعيد، حرص بلاده على تعزيز التفاهم والحوار بين الدول؛ لحل القضايا بالطرق السلمية.

جاء ذلك خلال ترأس سعيد، اجتماعًا لمجلس الوزراء في مسقط، استعرض عددًا من الأوضاع الإقليمية والدولية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العمانية، الجمعة.

وقال قابوس، إن السلطنة، تؤكد “حرصها الدائم والمستمر على تعزيز التفاهم والحوار البناء والتعاون بين الدول من أجل حل كافة القضايا بالطرق السلمية وسط أجواء آمنة ومستقرة”.

وأبدى “تفاؤله بالجهود المبذولة لإحلال الاستقرار في المنطقة”، دون مزيد من التفاصيل.

والثلاثاء، جمع لقاء السلطان قابوس ونائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، في مسقط، عقب توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا بعد مواجهات مسلحة بينهما.

وآنذاك قالت الخارجية العمانية إنها تأمل في الوصول إلى تسوية شاملة تنهي الأزمة اليمنية.

وعلى مدى نحو 15 شهرا، تحركت عمان، الدولة الخليجية الهادئة داخليا، القريبة من مضيق هرمز، ومن إيران، في 4 “قضايا” متعثرة بالمنطقة، متعلقة بأزمات اليمن وفلسطين والخليج والاشتباكات السياسية والاقتصادية بين واشنطن وطهران.

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