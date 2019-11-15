نيويورك – د ب أ : أعلنت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة يوم الخميس أن عدد الوفيات الناجمة عن مرض رئة غامض مرتبط باستخدام السجائر الإلكترونية ارتفع إلى 42.

وقالت وكالة الصحة الأمريكية، التي كانت تجمع معلومات عن تفشي إصابة الرئة من 49 ولاية من بين الولايات الخمسين في البلاد، إن هناك حتى الآن ألفان و 172 حالة إصابة بالمرض، بزيادة أكثر من 100 حالة عن الأسبوع الماضي.

وتم تأكيد وفاة 42 شخصا في 24 ولاية، وبلغ متوسط ​​عمر المرضى المتوفين 52 عامًا.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية هذا الأسبوع أن صبيًا يبلغ من العمر 17 عامًا قد تعرض لإصابة لا يمكن التعافي منها بسبب مرض الرئة المرتبط بالأبخرة وأُرغم على الخضوع لعملية زرع رئة لإنقاذ حياته .

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يخطط لرفع الحد الأدنى لسن شراء السجائر الإلكترونية، حيث أعلن يوم الاثنين الماضي أنه يعتزم “التوصل إلى حل مقبول لمعضلة السجائر الإلكترونية”.