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الولايات المتحدة الامريكية تدعو خليفة حفتر لإنهاء الهجوم على طرابلس

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : الجمعة 15 نوفمبر 2019 - 7:01 مساءً
الولايات المتحدة الامريكية تدعو خليفة حفتر لإنهاء الهجوم على طرابلس

كل الوطن- فريق التحرير – وكالات: دعت الولايات المتحدة الأمريكية، “الجيش الوطني الليبي” بقيادة المشير خليفة حفتر إلى إنهاء هجومه على طرابلس

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، أن إنهاء الهجوم سيؤدي إلى تسهيل زيادة التعاون بين الولايات المتحدة وليبيا لمنع التدخل الأجنبي غير المبرر، وتعزيز سلطة الدولة الشرعية، ومعالجة القضايا الكامنة وراء الصراع.

وذكر البيان أن الحكومة الأمريكية وحكومة الوفاق الوطني الليبية، ممثلة بوزير الخارجية محمد سيالة ووزير الداخلية فتحي باشاغا، أطلقا حوارا أمنيا بين البلدين في العاصمة الأمريكية، مشيرا إلى أن وفد حكومة الوفاق الوطني أعرب عن قلقه البالغ بشأن الوضع الأمني وتأثيره على السكان المدنيين.

المصدر: RT

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2019-11-15 2019-11-15
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