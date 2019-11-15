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مهرب يطعن “مفتش” جمارك في منفذ الخفجي

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الجمعة 15 نوفمبر 2019 - 9:14 مساءً
مهرب يطعن “مفتش” جمارك في منفذ الخفجي

كل الوطن – الرياض: أكدت الجمارك السعودية في بيان لها تعليقأً عن الأخبار المتداولة عن عميلة طعن مفتش لها اليوم في منفذ الخفجي صحة الحادثة ، مؤكدة نقلها المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج وإحالة القضية إلى الجهات المختصة .

وعن تفاصيل الحادثة أكد بيان الجمارك أن أحد المسافرين قدم إلى المنفذ مساء الأربعاء 16 ربيع الأول 1441هـ بواسطة مركبة من نوع خصوصي ، وأثناء تفتيش المركبة تمكن المفتش من العثور على مواد مهربة مخفية في مكان معد لغرض التهريب داخل المركبة ، وعند قيام المفتش باستخراج المهربات اعتدى عليه المهرب بالضرب فقام مفتش آخر بمقاومة المهرب لمنعه من ذلك إلا أن المهرب أخرج من جيبه “سكين” وقام بطعن المفتش الثاني في الكتف .

وأضافت أنه تم السيطرة على المهرب وضبطه ، كما تم نقل المفتش الجمركي المعتدى عليه إلى المستشفى ، حيث تلقى العلاج اللازم وجرى الاطمئنان على صحته .

وتابعت أن القضية أحيلت إلى الجهة المختصة التي أوفقت المهرب لبدء اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه .

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