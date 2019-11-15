توقعات بتوجيه تهم فساد إلى نتنياهو الثلاثاء و”الليكود” يستعد للرد

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن حزب “الليكود” تلقى معلومات عن أن النائب العام، أفيخاي مندلبليت، سيوجه تهم فساد لزعيم الحزب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في الأيام القليلة المقبلة.

وأفادت صحيفة “هآرتس” العبرية، اليوم الجمعة، بأن مسؤولين في “الليكود” أبلِغوا بأن النائب العام ينوي توجيه اتهامات رسميا إلى نتنياهو في ثلاث قضايا فساد في غضون الأيام الأربعة المقبلة، أو على الأقل قبل موعد انعقاد مؤتمر المدعين العامين في إيلات (26 سبتمبر)، ومن المتوقع أن يحدث ذلك الثلاثاء المقبل.

من جانبها، أكدت القناة 13 الإسرائيلية أنه من المتوقع توجيه اتهامات إلى نتنياهو في غضون عشرة أيام.

وأشارت “هآرتس” إلى أن “الليكود” يستعد في هذه الظروف لتكثيف جهوده في مجال العلاقات العامة بغية نسف المطالب الاجتماعية لإعلان نتنياهو فاقدا للأهلية، وإلزامه بأخذ إجازة غياب فورا في حال اتهامه رسميا بالفساد.

وضمن إطار هذه المساعي، يخطط “الليكود” بالتعاون مع منظمة “إن أردتم” الصهيونية غير الحكومية لتنظيم مظاهرة أمام منزل النائب العام في مدينة بتاح تكفا الاثنين المقبل دعما لنتنياهو، حسب الصحيفة.

وأشارت “هآرتس” إلى أن المسؤولين في “الليكود” يتوقعون أن يشارك الآلاف في المظاهرة المزمع إجراؤها، غير أن الشرطة لم تصدر بعد موافقة على تنظيم مثل هذا التجمع.

وسبق أن قررت الشرطة، بعد سلسلة حملات مماثلة أمام منزل مندلبليت، نقل مكان مثل هذه التجمعات إلى منطقة قريبة دون السماح بالتظاهر هناك إلا يومي الثلاثاء والسبت فقط.

المصدر: هآرتس + تايمز أوف إسرائيل