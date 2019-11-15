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مخالفات مالية في الجيش الكويتي… ماذا فعل وزير الدفاع؟

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : الجمعة 15 نوفمبر 2019 - 10:56 مساءً
مخالفات مالية في الجيش الكويتي… ماذا فعل وزير الدفاع؟

كل الوطن- فريق التحرير- سبتونيك “اتخذ النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، الشيخ ناصر صباح الأحمد، قرارا حول المخالفات في التعاملات التي تتضمنها حسابات صندوق الجيش والحسابات ذات الصلة به.

وأحال وزير الدفاع كل المخالفات في التعاملات التي تتضمنها حسابات صندوق الجيش والحسابات ذات الصلة به إلى النائب العام.

وأكدت وزارة الدفاع، في بيان صحافي أمس، أن هذه الإحالة جاءت بعد أن انتهت لجنة التحقيق المشكلة بقرار من الشيخ ناصر صباح الأحمد إلى وجود أطراف معنية بتلك المخالفات تستدعي الإحالة إلى النائب العام، وفقا لموقع “الأنباء” الكويتي.

وتابعت الوزارة أن ذلك يأتي تعزيزا لمبدأ الشفافية وإرساء قواعد العدالة والحيادية باتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاهها وحرصا من الوزارة على الحفاظ على المال العام وحرمته وحمايته من أية تجاوزات أو مخالفات لأحكام القانون.

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2019-11-15 2019-11-15
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