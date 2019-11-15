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“دخول وحدات دم ملوثة بالفيروسات للبلاد”… مصر تصدر بيانا بعد أنباء أثارت ضجة

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : الجمعة 15 نوفمبر 2019 - 11:02 مساءً
“دخول وحدات دم ملوثة بالفيروسات للبلاد”… مصر تصدر بيانا بعد أنباء أثارت ضجة

كل الوطن- فريق التحرير- سبتونيك: أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري بيانا بشأن عدد من الأنباء التي أثارت جدلا واسعا في البلاد خلال الأيام الماضية.

ونفى المركز في تقريره الدوري لرصد الشائعات، اليوم الجمعة “زيادة القيمة الإيجارية على وحدات إسكان الأكثر احتياجًا بمحافظة القاهرة، وإلغاء مجانية التعليم بالمدارس الحكومية بشكل تدريجي، وبيع المستشفيات الحكومية غير المؤهلة للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الجديدة”.

كما نفى “تأجيل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر لعدم جاهزية المستشفيات، وتداول أدوية سكر منتهية الصلاحية في الصيدليات، وزيادة سنوات تكليف الأطباء بنظام التكليف الجديد، وانتشار حشرات ناقلة للأمراض قادمة من الحدود الجنوبية”.

وتضمنت قائمة الشائعات “دخول وحدات دم ملوثة بالفيروسات للبلاد، وتصدير دواجن مصرية فاسدة إلى الخارج، واستيراد شحنات أرز غير مطابقة للمواصفات والمعايير الدولية، وبناء أسوار من الكتل الفولاذية حول العاصمة الإدارية الجديدة”.

كما تضمنت الشائعات التي كذبها المركز “اتجاه الحكومة لخصخصة مصانع الغزل والنسيج، وتسرب بقعة زيتية بمياه النيل بمحافظة أسوان”.

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2019-11-15 2019-11-15
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