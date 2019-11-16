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الكويت ترصد زلزالاً قوته 4،3 درجة جنوب منطقة الروضتين

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : السبت 16 نوفمبر 2019 - 1:20 مساءً
الكويت ترصد زلزالاً قوته 4،3 درجة جنوب منطقة الروضتين

كل الوطن – واس: أعلنت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل أنه تم اليوم تسجيل زلزال بقوة 4ر3 درجة على مقياس ريختر جنوب منطقة الروضتين شمالي البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية بيان المشرف على الشبكة بمعهد الكويت للأبحاث العلمية الدكتور عبدالله العنزي والذي قال ” إن الزلزال وقع في تمام الساعة التاسعة و19 دقيقة و14 ثانية من مساء اليوم بتوقيت الكويت على عمق ثلاثة كيلومترات بباطن الأرض”.

وأضاف العنزي أن الشبكة سجلت توابع لهذا الزلزال تتراوح قوتها ما بين 2ر1 و2ر2 على مقياس ريختر، مشيرًا إلى أن بعض المواطنين والمقيمين في منطقة العبدلي شعروا بهذا الزلزال.

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2019-11-16 2019-11-16
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