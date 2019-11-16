الناشط السعودي محمد سعود “النصر لإسرائيل”: فيديو يثير ضجة كبرى في السعودية

وخلق الناشط السعودي حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أثار استهجان الكثيرين من المتابعين والمراقبين لهذه المواقع، حيث أوضح أحدهم أن ما يردده سعود هو يمثل “مرحلة التطبيع والانبطاح…عهد العداء للأمة وشعوبها…عهد العملاء والجبناء”.

وقال ناشط آخر تعليقا على ما صرح به محمد سعود:

يطل علينا من قلب الرياض ولا يشعر بالخجل أو الخوف.

فيما قال ناشط ثالث: نتمنى محاسبة هذا الشخص.

يشار إلى أن الناشط والإعلامي السعودي، محمد سعود، قد زار إسرائيل في شهر يوليو/تموز الماضي، والتقى برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، واعتبرها لحظة تاريخية، وكذلك بوزير الخارجية، يسرائيل كاتس، وهو ما نشره، مرارا، على صفحته الرسمية على “تويتر”.

وتعرض الإعلامي السعودي لكيل من الشتائم من شبان فلسطينيين في مدينة القدس المحتلة، حينما زار المسجد الأقصى، بدعوة من وزارة الخارجية الإسرائيلية، وإن كانت هذه الزيارة ضمن وفد ضم شخصيات إعلامية عربية، سعودية وعراقية وبحرينية وإماراتية.

فيما ظهر الناشط السعودي وهو يخرج مهرولا من أحد بوابات المسجد الأقصى، بعدما قام عدد من المصلين بـ”البصق” على وجهه.

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية، استنكرت، ما وصفته بـ”التصرف الوحشي” الذي قام به عدد من الفلسطينيين تجاه إعلامي سعودي قرابة المسجد الأقصى.