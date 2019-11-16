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نهاية مأساوية لعازفة قبل الحفل بـ 20 دقيقة

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : السبت 16 نوفمبر 2019 - 7:43 مساءً
نهاية مأساوية لعازفة قبل الحفل بـ 20 دقيقة

قبيل حفل لفرقة ميامي السيمفونية الكبرى بعشرين دقيقة، وقعت عازفة الأوبوا الأمريكية، جانيس تومسون (62 عاما) على سلم القاعة أثناء هبوطها، فارتطم رأسها بالأرض، وتوفيت في اليوم التالي.

وقع الحادث قبيل حفل افتتاح الموسم للفرقة، بقاعة موريس غوسمان للحفلات بولاية فلوريدا الأمريكية، ونقلت العازفة على الفور في سيارة إسعاف إلى المشفى، لكنها توفيت في اليوم التالي إثر نزيف داخلي في الدماغ تعرضت له إثر سقوطها.

وقررت الفرقة أن تهدي حفلا تقدمه يوم 10 ديسمبر القادم لذكرى العازفة، ونشرت الفرقة في صفحتها على “فيسبوك” منشورا في رثائها كي يكتب لها الأصدقاء والأقرباء.

المصدر: ميامي هيرالد

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2019-11-16 2019-11-16
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