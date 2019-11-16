صحة الرياض تنفذ ورشة عمل مشاريع الاشعة في مستشفى الولادة والاطفال في الخرج

كل الوطن – فريق التحرير: افتتح مدير ادارة الاشعة والخدمات التطبيقية عبد الحكيم الغدير الخميس ورشة عمل بمشاريع الأشعة في مستشفى الولادة والاطفال بالخرج .

واستعرضت الورشة ( الحالات الحرجة – رضا المرضى – السلامة في اقسام الرنين المفناطيسي ) .

وتأتي الورشة كأحد مشاريع اداره الاشعة والخدمات التطبيقيه في مستشفى الولادة والاطفال بالخرج ، والتي تستهدف رؤساء اقسام الاشعة ، ومسئولي الجودة في اقسام الاشعة بمستشفيات صحة الرياض .

وقدمت الورشة عرضا عن مشروع الحالات الحرجة في اقسام الاشعة ، ومشروع قياس رضا المرضى ، ومشروع السلامه في اقسام التصوير بالرنين المغناطيسي ، وكيفية تطبيق معايير الجودة في هذه المشاريع.