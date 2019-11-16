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السيسي يعطي توجيهات لأربعة من كبار المسؤولين في مصر

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : السبت 16 نوفمبر 2019 - 11:44 مساءً
السيسي يعطي توجيهات لأربعة من كبار المسؤولين في مصر

وجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، حكومة بلاده بمواصلة اتخاذ إجراءات ضرورية لمكافحة الإرهاب وضمان الأمن وضبط الأسعار.

وأفاد المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، في بيان، بأن السيسي اجتمع، اليوم السبت، مع كل من رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، ووزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، ورئيس المخابرات العامة، عباس كامل، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، شريف سيف الدين.

وأوضح راضي أن “الاجتماع تناول عددا من الموضوعات، في مقدمتها استعراض آخر المستجدات على صعيد الأوضاع الأمنية ومكافحة الإرهاب”، مشيرا في هذا السياق إلى أن السيسي وجه “بمواصلة الأجهزة المعنية بذل أقصى الجهد في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف والأمن الجنائي، وذلك بغرض صون مقدرات الشعب المصري وترسيخ الاستقرار الأمني والمجتمعي في جميع أنحاء الجمهورية، فضلا عن الاستمرار في توفير المناخ الملائم للتنمية والتقدم الاقتصادي”.

كما وجه السيسي، حسب البيان، “بمواصلة قيام الأجهزة المعنية بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع، وذلك لمكافحة الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار، فضلا عن تعزيز دور أجهزة حماية المستهلك لضمان توفر مختلف السلع للمواطنين وبجودة عالية”.

المصدر: RT

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2019-11-16 2019-11-16
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