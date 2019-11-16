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السودان.. تحديد موعد صدور القرار النهائي في التهم الموجهة للبشير

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : السبت 16 نوفمبر 2019 - 11:46 مساءً
السودان.. تحديد موعد صدور القرار النهائي في التهم الموجهة للبشير

أعلن الصادق عبد الرحمن الفكي، قاضي محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، أن القرار النهائي في التهم الموجهة إليه سيصدر في 14 ديسمبر المقبل​​​.

وخلال جلسة المحاكمة، أشار القاضي إلى أن مرافعة هيئة الاتهام ضد الرئيس السابق ستكون في 24 نوفمبر الجاري، أما مرافعة هيئة الدفاع النهائية فستكون في 8 ديسمبر المقبل.

ويجري القضاء السوداني، منذ سبتمبر الماضي، محاكمة للبشير في قضايا تتعلق بالفساد المالي والثراء الحرام، وهي جرائم تصل عقوباتها إلى السجن أكثر من 10 أعوام.

وأُودع البشير سجن “كوبر”، بشمالي الخرطوم، عقب عزل الجيش له من الرئاسة في 11 أبريل الماضي، وذك بعد 3 عقود من بقائه في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام 2018.

المصدر: سبوتنيك + وسائل إعلام

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