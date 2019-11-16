مشاجرة جماعية بمشاركة فتيات في السعودية تثير جدلا واسعا (فيديو)

أثارت مشاركة فتيات في مشاجرة جماعية وقعت مؤخرا في إحدى الاستراحات بالسعودية ردود أفعال واسعة في المملكة، فيما لم تصدر السلطات أي تعليق رسمي على الحادث.

أثارت مشاركة فتيات في مشاجرة جماعية وقعت مؤخرا في إحدى الاستراحات بالسعودية ردود أفعال واسعة في المملكة، فيما لم تصدر السلطات أي تعليق رسمي على الحادث. للمزيد: https://t.co/fPkwBiWUQf#شاهد#اسأل_أكثر#أخبار#السعودية#فيديو#RT_Arabicpic.twitter.com/IK8WWEV5ZX — RT Arabic (@RTarabic) November 16, 2019

وخلال اليومين الماضيين، تداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق ما وصف بمشاجرة جماعية بين شبان في استراحة غير محددة بالمملكة وشاركت فيها فتيات.

وتظهر هذه اللقطات التي صورها شخص مجهول من مكان قيل إنه مشرف على الاستراحة، مجموعة شبان يتدافعون ويعلو صراخهم بينما تقف فتيات بجانبهم، ويسمع صوت أحد المتواجدين يطالب بإخراج الفتيات، اللواتي شارك عدد منهن في الشجار بالاشتباك بالأيدي.

ولاحقا، قام أحد الشبان خلال قيادته لسيارة سوداء اللون، بالتفحيط ومحاولة دهس شابين آخرين لأكثر من مرة، حيث بدا أن خلافا اندلع بينهم.

وتساءل مغردون في “تويتر” عن السبب الذي يجعل شبابا يتجمعون مع فتيات في استراحة، فيما استنكر البعض هذا الاختلاط بين الجنسين، معتبرين أنه “مناف للأخلاق”.

وأشار ناشطون إلى أن وجود الفتيات يثير تساؤلات حول ما إذا كانت هناك مخالفات للقوانين المحلية تتجاوز المشاجرة العابرة.

نفسي اعرف وش بيئة هالبنات لأن شفنا عوائل متفتحه جدا ومتشدده جدا وعاديه جدا ومتعلمين ومتخلفين واثرياء ومطفرين وماعمري شفت احد فيهم يخلي بنته لسته الصباح في استراحة او عالاقل مايدري وين بالضبط يعني بالعربي مافيه بنات مسموح لهم هالحد من الحريه عندنا استغرب لما اشوف كذا واشك باصلهم ! https://t.co/dcmSMxmmD2 — EmAN (@ie_amoon) 16 ноября 2019 г.

مشاجرة جماعية بين الجنسبن ؟؟ ليه وكيف ولماذا تجمع ذلك الشباب بتلك الاعداد في استراحة ؟؟؟؟ واحده . الله يصلح احوالنا . — أبو مصعب العطيفي (@amosap12345) 15 ноября 2019 г.

ليست مشاجره جماعيه ياصحيفة تواصل الفاشله هذا بارتي وحفله مخله وبلاوي وبعد السكره بدت المشاكل الله يفضحهم ولا يستر عليهم والله يعز الدوله طبت عليهم السجن لهم لابارك الله في قذارتهم .مشاجره جماعيه اجل وهو يقول طلعو البنات هاه .مشاجره جماعيه مع بنات واطيات لبس ومقحبه اللهم لك الحمد — fahad (@altoooge) 16 ноября 2019 г.

بدون (اختلاط) طبعا .. ولا دعارة ولا غيرة بس مشاجرة جماعية في استراحة https://t.co/eH27k1kZx2 — أريج السعد 🧚🏻‍♀️ (@arogoOo) 15 ноября 2019 г.

وبينما لم تصدر السلطات السعودية أي تعليق على الحادث، أفادت صحيفة “سبق” المحلية، مساء الجمعة، بأن الجهات الأمنية ألقت القبض على الشاب الذي استأجر الاستراحة، وبدأت في اتخاذ الإجراءات والتحقيقات والتحريات لضبط بقية الأطراف.

المصدر: وسائل إعلام خليجية + تويتر