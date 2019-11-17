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الشيخ صالح المغامسي يتحدث عن سبب “إباحة المحظور” في إكتتاب شركة أرامكو

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الأحد 17 نوفمبر 2019 - 12:16 صباحًا
الشيخ صالح المغامسي يتحدث عن سبب “إباحة المحظور” في إكتتاب شركة أرامكو

أجاز إمام وخطيب مسجد قباء في السعودية، الشيخ صالح المغامسي، اكتتاب شركة أرامكو، معتبرا إياها “سيفا من أسياف الدولة” وليست مؤسسة ربحية فقط.

وقال المغامسي، في برنامجه الأسبوعي “الأبواب المتفرقة”، إن قضية اكتتاب أرامكو ليست “تجارية بحتة” بل “اقتصادية وسياسية في آن واحد”، مشيرا إلى أن عملية الاكتتاب لم يرد منها الربح بل “يخشى من ثلمة تقع فأريد سدها بفعل محظور”، مشيرا إلى أن من يقوم بذلك المحظور يمكن أن تبرأ ذمته أمام الله لأنه أراد يدفع فسادا أكبر.

ووصف رجل الدين السعودي الشركة الحكومية السعودية بـ”سيف من أسياف الدولة”، لافتا إلى أن مقارنتها بأي شركة مساهمة أخرى مغلوطة، وذلك كونها ملك للحكومة السعودية وتلعب دورها الاقتصادي والسياسي بما يخدم مصالح المملكة.

ورأى المغامسي أن اكتتاب أرامكو يشكل جزءا من رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي تهدف إلى الخروج من “رقة النفط”، وأضاف قائلا إن “الاكتتاب في شركة أرامكو جائز مباح شرعا” لأن فيه “إعزاز لاقتصاد الوطن”.

وتستعد المملكة لطرح نسبة غير محددة بشكل رسمي بعد، من أسهم أرامكو للاكتتاب، سعيا لتخصيص الأموال التي ستجنيها الحكومة السعودية من هذا الاكتتاب لمشاريع غير نفطية.

ويعد اكتتاب أرامكو الأكبر في التاريخ، إذ من المتوقع أن تفوق قيمته قيمة اكتتاب شركة علي بابا الصينية والتي تحتل الصدارة في هذا المجال حاليا.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن النطاق السعري لسهم شركة أرامكو، اليوم الأحد، وهو اليوم الذي سيفتح فيه الاكتتاب للأفراد.

المصدر: سي أن أن

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2019-11-17
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