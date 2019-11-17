مهاجم برشلونة ميسي يُوجّه رسالة لتركي آل الشيخ (فيديو)

وجه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة، رسالة إلى رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، تركي آل الشيخ، مالك نادي ألمريا الإسباني، شكره فيها على الاستقبال الحافل.

وكتب ميسي على حسابه الرسمي بـ “إنستغرام”: “سعيد جدا بالعودة إلى الرياض، أتطلع للعودة مرة أخرى، شكرا تركي آل الشيخ وموسم الرياض على الأمسية الرائعة”.

واستضاف تركي آل الشيخ، ليونيل ميسي، في منزله خلال وجوده مع منتخب الأرجنتين في السعودية لمواجهة البرازيل.

وتحدث آل الشيخ، قائلا: “سعيد برؤيتك في المملكة، كما آمل بلقائك في العام القادم خلال لقاء فريقي ألميريا مع برشلونة، وآمل بأن تصبح بفريقي بعد 5 سنوات عندما يصبح ثمنك أرخص”.

واستضافت السعودية مباراة “السوبر كلاسيكو” الدولية الودية بكرة القدم بين الغريمين التقليديين البرازيلي والأرجنتيني، في العاصمة الرياض، وانتهت بفوز منتخب “التانغو” على “راقصي السامبا” بهدف وحيد سجله ليونيل.

المصدر: وكالات