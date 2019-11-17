تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن مهاجم برشلونة ميسي يُوجّه رسالة لتركي آل الشيخ (فيديو) كل الوطن الشيخ صالح المغامسي يتحدث عن سبب “إباحة المحظور” في إكتتاب شركة أرامكو كل الوطن القضاء التونسي يطلق سراح الإعلامي سامي الفهري كل الوطن مشاجرة جماعية بمشاركة فتيات في السعودية تثير جدلا واسعا (فيديو) كل الوطن 3 من معاوني الكهنة يعلنون تعرضهم للتحرش الجنسي في الفاتيكان لمّا كانوا قاصرين كل الوطن السودان.. تحديد موعد صدور القرار النهائي في التهم الموجهة للبشير كل الوطن السيسي يعطي توجيهات لأربعة من كبار المسؤولين في مصر كل الوطن صحة الرياض تنفذ ورشة عمل مشاريع الاشعة في مستشفى الولادة والاطفال في الخرج كل الوطن نهاية مأساوية لعازفة قبل الحفل بـ 20 دقيقة كل الوطن اكتشاف علاقة بين الأرق وزيادة مخاطر الأزمات القلبية والسكتات الدماغية
» » مهاجم برشلونة ميسي يُوجّه رسالة لتركي آل الشيخ (فيديو)

مهاجم برشلونة ميسي يُوجّه رسالة لتركي آل الشيخ (فيديو)

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الأحد 17 نوفمبر 2019 - 12:21 صباحًا
مهاجم برشلونة ميسي يُوجّه رسالة لتركي آل الشيخ (فيديو)

وجه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة، رسالة إلى رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، تركي آل الشيخ، مالك نادي ألمريا الإسباني، شكره فيها على الاستقبال الحافل.

وكتب ميسي على حسابه الرسمي بـ “إنستغرام”: “سعيد جدا بالعودة إلى الرياض، أتطلع للعودة مرة أخرى، شكرا تركي آل الشيخ وموسم الرياض على الأمسية الرائعة”.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Happy to be back in Riyadh! The vibe is contagious! Looking forward to coming back again. Thanks @turkialalshik and #RiyadhSeason for the great evening!

Публикация от Leo Messi (@leomessi)

واستضاف تركي آل الشيخ، ليونيل ميسي، في منزله خلال وجوده مع منتخب الأرجنتين في السعودية لمواجهة البرازيل.

وتحدث آل الشيخ، قائلا: “سعيد برؤيتك في المملكة، كما آمل بلقائك في العام القادم خلال لقاء فريقي ألميريا مع برشلونة، وآمل بأن تصبح بفريقي بعد 5 سنوات عندما يصبح ثمنك أرخص”.

واستضافت السعودية مباراة “السوبر كلاسيكو” الدولية الودية بكرة القدم بين الغريمين التقليديين البرازيلي والأرجنتيني، في العاصمة الرياض، وانتهت بفوز منتخب “التانغو” على “راقصي السامبا” بهدف وحيد سجله ليونيل.

المصدر: وكالات

رابط مختصر
2019-11-17 2019-11-17
محلياتمنوعات
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن - فريق التحرير