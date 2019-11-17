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بعد اجتماع أديس أبابا… مصر تعلن عن موعد ومكان جولة جديدة من مفاوضات “سد النهضة”

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : الأحد 17 نوفمبر 2019 - 12:36 صباحًا
بعد اجتماع أديس أبابا… مصر تعلن عن موعد ومكان جولة جديدة من مفاوضات “سد النهضة”

كل الوطن- وكالات: كشفت وزارة الموارد المائية المصرية، اليوم السبت، تفاصيل اجتماعات اليوم الثاني لمفاوضات سد النهضة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وقالت إنه تم تبادل المناقشات الفنية بين الوفود المشاركة بخصوص رؤية كل دولة فيما يخص قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وذكرت أنه تم مناقشة العناصر الفنية الحاكمة لعملية ملء وتشغيل السد والتعامل مع حالات الجفاف، والجفاف الممتد، وحالة إعادة الملء، بالإضافة إلى الآلية التنسيقية بين الدول الثلاث، مضيفة أنه تم عرض وجهة نظر كل دولة في هذه العناصر.

وأشارت الوزارة إلى أن الاجتماعات اختتمت بالاتفاق على استمرار المشاورات والمناقشات الفنية حول كافة المسائل الخلافية خلال الاجتماع الثاني والمقرر عقده في القاهرة في 2 و3 ديسمبر 2019 طبقا لما تم الاتفاق عليه في اجتماعات واشنطن. بحسب بوابة “أخبار اليوم”.

وكانت قد تواصلت، اليوم السبت، لليوم الثاني على التوالي أعمال الاجتماع الأول من الاجتماعات الأربعة المقرر عقدها على مستوى وزراء الموارد المائية والوفود الفنية من الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان وبمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي كمراقبين.

وجاء الاجتماع فى ضوء مخرجات اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث في العاصمة الأمريكية واشنطن 6 نوفمبر الجاري وبرعاية وزير الخزانة الأمريكي وحضور رئيس البنك الدولي.

واستضافت واشنطن اجتماعا بين وزراء خارجية الدول الثلاث، تقرر خلاله أن يتم عقد 4 اجتماعات عاجلة للدول الثلاث على مستوى وزراء الموارد المائية وبمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي تنتهي بالتوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة خلال شهرين بحلول 15 يناير/كانون الثاني 2020.

سبتونيك عربى

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