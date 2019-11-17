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البرلمان العربي يرحب بتمديد عمل وكالة “الأونروا”

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : الأحد 17 نوفمبر 2019 - 12:42 صباحًا
البرلمان العربي يرحب بتمديد عمل وكالة “الأونروا”

كل الوطن- وكالات- سبتونيك: رحب رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السُّلمي بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالأغلبية لصالح تجديد ولاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

ووفقا لصحيفة”عكاظ” السعودية، فإن رئيس البرلمان العربي اعتبر أن هذا التصويت يؤكد تمسك المجتمع الدولي بالحقوق المشروعة للاجئين الفلسطينيين وفقاً للقانون الدولي وقرارت الشرعية الدولية، مشيرا إلى أنه

الأونروا غزة

جاء كرد حاسم على محاولات بعض الدول لإنهاء عمل وكالة الأونروا، ودعما لعمل الوكالة والتي تأسست بموجب قرار الجمعية العامة رقم (302) بتاريخ 8 ديسمبر 1949.

وأكد رئيس البرلمان العربي شكر وتقدير البرلمان العربي للدول التي صوتت لصالح القرار، مشدداً على دعم البرلمان العربي لوكالة الأونروا في تقديم رسالتها السامية، وتنفيذ أنشطتها وخدماتها الإنسانية لملايين اللاجئين الفلسطينين إلى أن يتم إيجاد حل لمعاناتهم، ويتمكنوا من العودة لدولتهم الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

وصوت أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الجمعة بالأغلبية على تجديد تفويض عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الاونروا) لمدة ثلاثة أعوام كاملة.

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2019-11-17 2019-11-17
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