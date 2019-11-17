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في أمستردام : العشرات يتظاهرون ضد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : الأحد 17 نوفمبر 2019 - 12:55 صباحًا
في أمستردام : العشرات يتظاهرون ضد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

أمستردام / وكالات : نظم العشرات وقفة احتجاجية بالعاصمة الهولندية أمستردام، السبت؛ احتجاجا على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر.

وجرى تنظيم الوقفة في ساحة “دام” استجابة لدعوة “البيت الفلسطيني” (منظمة أهلية) في هولندا؛ حيث طالب المشاركون فيها بوقف الهجمات الإسرائيلية على غزة.

وردد المتظاهرون هتافات من قبيل “فلسطين حرة” و”إسرائيل إرهابية”، حاملين الأعلام الفلسطينية.

فيما شهدت الوقفة توترا لفترة قصيرة بين المحتجين ضد الهجمات الإسرائيلية من جهة وبين مجموعة مناهضة للاحتجاج رفعت العلم الإسرائيلي.

وتوصلت حركة “الجهاد الإسلامي” وإسرائيل لوقف إطلاق نار، صباح الخميس، عقب جولة قتال قصيرة، استمرت يومين، وأسفرت عن استشهاد 34 فلسطينيا، وأكثر من مائة جريح، فيما أطلق الجناح المسلح لحركة الجهاد أكثر من 300 قذيفة على مناطق إسرائيلية، لم تسفر عن وقوع قتلى.

ويبدو اتفاق وقف إطلاق النار هشا؛ حيث أعقبه عدة عمليات إطلاق صواريخ من القطاع، وغارات شنتها مقاتلات إسرائيلية على مواقع فلسطينية.

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2019-11-17 2019-11-17
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