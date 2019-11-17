حادثة طعن جديدة في السعودية… وسقوط قتيل

كل الوطن- متابعات: وفي طالب طعنا بمدرسة متوسطة في محافظة شرورة، جنوب السعودية، إثر مشاجرة وقعت مع زميله داخل المدرسة.

ونقلت صحيفة “سبق” السعودية، عن مصادرها، قولها إنه من المنتظر أن تصدر إدارة تعليم شرورة بيانا بالحادثة وتفاصيلها خلال الساعات المقبلة.

وأشارت “سبق”، إلى أنها تابعت، قبل شهرين، قضية وفاة طالب الابتدائي بالرياض، التلميذ معتز، خنقا على يد زميل آخر له، في مدرسة بشر بن الوليد الابتدائية بضاحية لبن، التي سجل فيها والد المتوفى موقفا إنسانيا بتنازله لوجه الله.

وفي مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي شهدت جدة واقعة مشابهة عندما توفى طالب المتوسطة حسين عسيري، إثر مشاجرة وقعت مع زميله داخل المدرسة.