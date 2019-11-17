تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن حادثة طعن جديدة في السعودية… وسقوط قتيل كل الوطن “تفاصيل خفية”… تفجير يحرك جبلا بأكمله ويفوق قنبلة “هيروشيما” بـ17 مرة كل الوطن بعد 4 أيام موحشة من اللهب والدمار والدماء.. الحياة إلى طبيعتها في قطاع غزة كل الوطن “إنستغرام” يخفي عدد الإعجابات على مستوى العالم كل الوطن حريق ضخم بوسط بغداد و9 فرق تكافح لإخماده كل الوطن ميسي: الإيجابية منتشرة في الرياض واتطلع للعودة إليها مجدداً كل الوطن “الأمن السيبراني” يحذر من ثغرة أمنية في “واتس آب” كل الوطن “الصحة” تقدم خدمة تطعيم الإنفلونزا في المنازل كل الوطن أرامكو تعلن رسميا عن سعر أسهمها.. وهذا النطاق السعري للاكتتاب كل الوطن وزير الداخلية الكويتي يهاجم وزير الدفاع: تعمد إخفاء الحقيقة الكاملة عن الشعب
» » » حادثة طعن جديدة في السعودية… وسقوط قتيل

حادثة طعن جديدة في السعودية… وسقوط قتيل

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : الأحد 17 نوفمبر 2019 - 2:51 مساءً
حادثة طعن جديدة في السعودية… وسقوط قتيل

كل الوطن- متابعات: وفي طالب طعنا بمدرسة متوسطة في محافظة شرورة، جنوب السعودية، إثر مشاجرة وقعت مع زميله داخل المدرسة.

ونقلت صحيفة “سبق” السعودية، عن مصادرها، قولها إنه من المنتظر أن تصدر إدارة تعليم شرورة بيانا بالحادثة وتفاصيلها خلال الساعات المقبلة.

وأشارت “سبق”، إلى أنها تابعت، قبل شهرين، قضية وفاة طالب الابتدائي بالرياض، التلميذ معتز، خنقا على يد زميل آخر له، في مدرسة بشر بن الوليد الابتدائية بضاحية لبن، التي سجل فيها والد المتوفى موقفا إنسانيا بتنازله لوجه الله.

وفي مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي شهدت جدة واقعة مشابهة عندما توفى طالب المتوسطة حسين عسيري، إثر مشاجرة وقعت مع زميله داخل المدرسة.

رابط مختصر
2019-11-17 2019-11-17
أخبار المناطق
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن- فريق التحرير