تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن محادثات بين ” موسكو والرياض ” لإنتاج بنادق كلاشينكوف الحديثة كل الوطن حادثة طعن جديدة في السعودية… وسقوط قتيل كل الوطن “تفاصيل خفية”… تفجير يحرك جبلا بأكمله ويفوق قنبلة “هيروشيما” بـ17 مرة كل الوطن بعد 4 أيام موحشة من اللهب والدمار والدماء.. الحياة إلى طبيعتها في قطاع غزة كل الوطن “إنستغرام” يخفي عدد الإعجابات على مستوى العالم كل الوطن حريق ضخم بوسط بغداد و9 فرق تكافح لإخماده كل الوطن ميسي: الإيجابية منتشرة في الرياض واتطلع للعودة إليها مجدداً كل الوطن “الأمن السيبراني” يحذر من ثغرة أمنية في “واتس آب” كل الوطن “الصحة” تقدم خدمة تطعيم الإنفلونزا في المنازل كل الوطن أرامكو تعلن رسميا عن سعر أسهمها.. وهذا النطاق السعري للاكتتاب
» » محادثات بين ” موسكو والرياض ” لإنتاج بنادق كلاشينكوف الحديثة

محادثات بين ” موسكو والرياض ” لإنتاج بنادق كلاشينكوف الحديثة

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : الأحد 17 نوفمبر 2019 - 2:56 مساءً
محادثات بين ” موسكو والرياض ” لإنتاج بنادق كلاشينكوف الحديثة

دبي  – سبوتنيك. وقالت فوروبيوفا: :صرحت ماريا فوروبيوفا، المتحدثة باسم الخدمة الفيدرالية للتعاون العسكري التقني، لوكالة “سبوتنيك” اليوم الأحد، على هامش معرض دبي للطيران 2019، بأن روسيا والسعودية تتفاوضان على إنتاج مرخص لبنادق كلاشينكوف AK-103 الحديثة.

 “في الوقت الحالي ، يتفاوض الجانب السعودي على الإنتاج المرخص لبنادق الكلاشينكوف AK-103. وقد تم التطرق إلى هذا الموضوع أيضا خلال الاجتماع الثنائي الأخير لزعماء دولنا ، وتم التوصل إلى اتفاقات بشأن التنفيذ العملي للمشروع”.

Дивизион С-400 Триумф заступил на боевое дежурство в Крыму

وأكدت أنه سيكون من الممكن التحدث عن شروط محددة ومقدار الممتلكات الصادرة فقط بعد توقيع العقد. ونوقش هذا الموضوع في المحادثات الأخيرة بين البلدين.

وانطلقت في مطار آل مكتوم الدولي بدبي، صباح اليوم الأحد، الدورة الـ 16 لـ “معرض دبي الدولي للطيران 2019″، بمشاركة نحو 1300 شركة عارضة.

وتركز الدورة الحالية للمعرض على التقنيات الحديثة والابتكارات، التي تشكل مستقبل صناعة الطيران.

ويشهد الحدث العديد من الفعاليات والأحداث المصاحبة، منها مؤتمر دبي الدولي لقادة القوات الجوية، الذي ينطلق غدا السبت، ويتضمن ثلاث جلسات بمشاركة 50 قائد قوات جوية من الدول الصديقة من حول العالم.

ويهدف المؤتمر إلى الوقوف على التحديات الراهنة والمستقبلية، ومناقشة تطورات قطاع الطيران العسكري، من خلال سلسلة من اللقاءات والحوارات الاستراتيجية.

رابط مختصر
2019-11-17 2019-11-17
عربي ودولي
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن- فريق التحرير