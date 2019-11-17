مركز أرامكو الطبي يعلن عن وظائف شاغرة

أتاح مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، وظائف شاغرة بمسميات «جراح فم وفكين، طبيب أسنان، منسق مشروع، مسؤول وقاية من العدوى».

وتتباين الشروط المطلوبة لكل وظيفة على حدة، فيشترط للتقديم على وظيفة «جراح فم وفكين»، الحصول على مؤهلات إضافية بعد التخرج كجزء من برنامج تعليميّ داخليّ، والحصول على برنامج الفحص، والقدرة على إعداد التقارير الطبية اللازمة بشأن الحالات المعروضة، بينما تتطلب وظيفة «طبيب أسنان» الحصول على دبلومة بعد التخرج من كلية معترف بها في طب الأسنان في الولايات المتحدة أو بريطانيا أو المملكة أو أي دولة أخرى يفي مقررها الدراسي بمتطلبات الوظيفة، بالإضافة إلى التأهل للحصول على رخصة وزارة الصحة السعودية والحفاظ عليها، وخبرة ثلاث سنوات في ذات المجال.

ويشترط لوظيفة، «منسق المشروع» الحصول على درجة البكالوريوس في التمريض، وحد أدنى سبع سنوات من الخبرة السريرية بعد التسجيل مع ثلاث سنوات من الخبرة الإدارية في التخصص السريري، بينما تتطلب وظيفة «مسؤول وقاية»، الحصول على درجة البكالوريوس في التمريض أو الرعاية الصحية أو المجال السريري، فضلًا عن خبرة خمس سنوات في علم الأحياء المجهرية الطبية أو مكافحة العدوى أو علم الأوبئة أو الأمراض المعدية، ويكون التقديم للوظائف عبر الرابط: (اضغط هنا)

يذكر أن نظام الخدمة المدنية، ينصّ على الشروط العامة للتعيين في الوظائف الحكومية، والتي من بينها أن يكون الموظف المعين سعودي الجنسية، ويجوز في الوظائف التي تتطلب كفايات غير متوافرة في المتقدمين السعوديين استخدام غيرهم لشغلها، بموجب قواعد يضعها مجلس الوزراء بهذا الشأن.

كما تشمل الشروط العامّة للوظائف، أن يكون الموظف عند تعيينه مكملًا 18 عامًا من العمر ولائقًا صحيًّا، وحسن السيرة والأخلاق، وحاصلًا على المؤهلات المطلوبة للوظيفة، ويجوز لمجلس الوزراء الإعفاء من هذا الشرط، كما يُشترط في الموظف الذي يتم تعيينه، أن يكون غير محكوم عليه بحد شرعي أو بالقصاص.

وتستهدف سياسة توطين الوظائف، أن تشمل فرص العمل المتاحة السعوديين والسعوديات في القطاعات كافة؛ وذلك بالتركيز على احتياجات جميع جهات الدولة من الوظائف، والعمل بوتيرة مستدامة على تهيئة بيئة اقتصادية مناسبة وداعمة لتوطين الوظائف لجميع الخريجين والخريجات، واتخاذ الإجراءات الضامنة لذلك، مع العمل على إزالة أي معوقات أمام التنفيذ الفعلي.