تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن قيمة تذاكر حفل راشد الماجد بالبوليفارد تصدم الجمهور كل الوطن تشكيل لجنة للتحقيق في مقتل طالب على يد زميله بشرورة كل الوطن منع بيع وتداول السجائر التي لا تحتوي على أختام ضريبية كل الوطن بدء استقبال طلبات ترشيح المعلمين للعمل في المدارس السعودية بالخارج كل الوطن سقوط 27 قتيلا والاحتجاجات تعم 100 مدينة في إيران كل الوطن رجل يقتل زوجته وثلاثة من أولاده بولاية كاليفورنيا الأميركية كل الوطن صحّة الرياض تنفذ برنامجا تدريبيا لانقاذ الحياة كل الوطن البرلمان العربي يطالب إثيوبيا بالالتزام بالاتفاقيات بشأن سد النهضة كل الوطن القضاء المصري يحكم بالإعدام على المتهم الرئيس في هجوم الواحات كل الوطن مايك بومبيو: كما قلت للشعب الإيراني قبل نحو عام ونصف نحن معكم
» » بدء استقبال طلبات ترشيح المعلمين للعمل في المدارس السعودية بالخارج

بدء استقبال طلبات ترشيح المعلمين للعمل في المدارس السعودية بالخارج

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الأحد 17 نوفمبر 2019 - 6:00 مساءً
بدء استقبال طلبات ترشيح المعلمين للعمل في المدارس السعودية بالخارج

كل الوطن – الرياض: وجه نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي، قطاعات الوزارة وإدارات التعليم بالمناطق والمحافظات ببدء استقبال طلبات ترشيح المعلمين للعمل في المدارس السعودية بالخارج، على أن يكون آخر موعد لرفع الأوراق المطلوبة يوم الخميس 7/5/1441هـ، مع ضرورة التقيد بإرسال الأوراق المطلوبة.

يأتي ذلك نظراً لحاجة بعض الأكاديميات والمدارس السعودية في الخارج وبعض الدول لإيفاد معلمين ومشرفين تربويين سعوديين للعام الدراسي القادم 1441/1442هـ، ولما ورد في لائحة تنظيم المدارس السعودية في الخارج بقرار من مجلس الوزراء المتضمن إيفاد معلمين سعوديين، وموافقة المقام السامي الكريم على إيفاد معلمين سعوديين للعمل في بعض الدول الشقيقة والصديقة.

وتضمنت أهم الضوابط العامة للمرشحين بأن يكون المرشح من شاغلي الوظائف التعليمية ولا يقل تقديره في الأداء الوظيفي عن 95 درجة في السنوات الثلاث الأخيرة، وأن يحمل المرشح مؤهلاً علمياً لا يقل عن البكالوريوس في مادة التخصص، ولا يقل عمر المعلم المرشح عن 30 عاماً ولا يزيد عن 50 عاماً، ولا يقل عمر وكيل وقائد المدرسة والمشرف التربوي عن 35 عاماً ولا يزيد عن 55 عاماً ويحتسب ذلك إلى تاريخ بداية هذا العام الدراسي 2/1/1441هـ.

رابط مختصر
2019-11-17 2019-11-17
محليات
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن - فريق التحرير