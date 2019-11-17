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قيمة تذاكر حفل راشد الماجد بالبوليفارد تصدم الجمهور

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الأحد 17 نوفمبر 2019 - 6:31 مساءً
قيمة تذاكر حفل راشد الماجد بالبوليفارد تصدم الجمهور

كل الوطن – متابعات: أثارت أسعار تذاكر حفل الفنان راشد الماجد في بوليفارد الرياض والمقام يوم 22 نوفمبر، الجدل عبر مواقع التواصل .

وتداول المغردون صوراً لأسعار التذاكر التي تنوعت بين 105 ألف ريال ، و 5250 ريال ، و 3150 ريال .

وتفاجأت الجماهير بعد أن نفدت جميع تذاكر الحفل ، مما جعلهم يتسائلون حول سر ارتفاع قيمة التذكرة ، خاصة أن الفنان راشد الماجد أصبح يحيى العديد من الحفلات بالمملكة .

ويشارك الفنان راشد الماجد في “ليلة السندباد” على مسرح الفنان محمد عبده بالبوليفارد الرياض، وذلك بعد مشاركته في أكثر من ليلة طربية في الموسم كان آخرها مشاركته في ليلة بدر بن عبدالمحسن.

جدير بالذكر أن الجدل حول أسعار تذاكر الحفل يأتي بعد أيام من الإعلان عن تذاكر حفل الفنانة الإماراتية أحلام ، والذي أعتبرها البعض أرقاماً فلكية

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2019-11-17
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