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الملك سلمان يلقي كلمته السنوية في مجلس الشورى

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الأحد 17 نوفمبر 2019 - 9:37 مساءً
الملك سلمان يلقي كلمته السنوية في مجلس الشورى

كل الوطن – الرياض: يلقي خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خطابه السنوي في مجلس الشورى، الأربعاء القادم، وذلك في مستهل أعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة للمجلس، بحسب ما أورده حساب مجلس الشورى الرسمي على “تويتر”.

وأعرب رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ عن اعتزازه بمناسبة تشريف خادم الحرمين الشريفين للمجلس، مشيراً إلى أن الكلمة الضافية التي يتفضل بها خادم الحرمين الشريفين ترسم معالم السياسة للمملكة، وتحدد منطلقات العمل لمجلس الشورى.

وأضاف آل الشيخ: بدعم القيادة وبتعاون الجهات الحكومية عقد المجلس 65 جلسة في سنته الثالثة من الدورة السابعة، وأصدر 262 قراراً، رفعها لمقام خادم الحرمين الشريفين.

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