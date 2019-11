شركة أمريكية تبحث عن موظف لتدخين الحشيش مقابل راتب شهري كبير

أعلنت شركة أمريكية عن حاجتها لموظف يعمل من المنزل، وتكمن مهمته الأساسية في تدخين وتجربة سجائر الحشيش بشكل يومي، مقابل راتب كبير.

ونشرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، نص الإعلان، حيث جاء فيه: “نتطلع لشخص يشغل وظيفة استثنائية، لتجربة وتدخين أنواع متعددة من القنب، ويوافينا بتقارير منتظمة يبدي فيها رأيه من دون تحيز وبمنتهى الشفافية، ليطلع عليها المستهلكون ويتعرفوا على منتجاتنا”.

وبحسب الصحيفة، فقد وضعت الشركة الأمريكية شروطا في من يرغب بالتقدم للوظيفة، ومن بينها أن يكون من مدخني الحشيش، ليكون بمثابة “مراقب للجودة” لتجربة منتجات الحشيش المتنوعة.

New Post!!! Follow the link provided Cannabis Product Reviewer Wanted: Smoke Weed and Get Paid Up to $3,000 a Month https://t.co/66MJriOwJu

— AmericanMarijuana (@American_MJ) November 4, 2019