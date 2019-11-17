الشرطة الإسرائيلية تقمع مظاهرة مؤيدة لغزة في القدس (فيديو)

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية شابا وشابة أثناء قمعها لمظاهرة مؤيدة لقطاع غزة، نظمت قبالة الجامعة العبرية بالقدس، مساء اليوم الأحد، حسبما أفادت مراسلتنا.

وأشارت وكالة “معا” الفلسطينية إلى أن الوقفة التضامنية مع القطاع نظمتها جمعية “طلاب فلسطين الأكاديميين” عند مدخل الجامعة، وأن قوات الأمن الإسرائيلية حاصرت الوقفة منذ بدايتها وانتشرت عناصر من الشرطة والقوات الخاصة بكثافة في محيطها، ثم قامت بالاعتداء على المشاركين بالضرب والدفع واعتقلت ثلاثة منهم بينهم شابة.

ونقلت الوكالة عن شهود أن “مجموعة من الطلبة اليهود قاموا بتظاهرة مؤيدة لقصف قطاع غزة وحصاره، ورفعوا الأعلام الإسرائيلية، وتم توفير الحماية لهم من الشرطة، فيما تم قمع الوقفة المناصرة لأهالي القطاع” التي أطلقت شعار “من القدس إلى غزة”.

وبحسب “معا” فقد ردد المشاركون في الوقفة الأناشيد الوطنية الفلسطينية وأطلقوا الشعارات المناصرة لأهالي غزة.

فيما أكدت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أن القوات الإسرائيلية اعتقلت شابين وطالبة جامعية، مشيرة إلى أن الوقفة جاءت بدعوة من الحراك العربي في الجامعة العبرية بالقدس، لنصرة أهالي غزة بعد مقتل 34 مواطنا وإصابة أكثر من 100 جراء القصف الإسرائيلي الأخير للقطاع.

المصدر: RT + وكالات