الكشف عن حقيقة وصية هيثم أحمد زكي واقتحام ورثته لفيلته (فيديو)‎

نفى نقيب الممثلين المصريين، أشرف زكي، الأنباء المتداولة حول وصية الفنان الراحل، هيثم أحمد زكي، بتوزيع ثروته المقدرة بـ50 مليون جنيه مصري على الأيتام ودور الرعاية.

وأوضح أشرف زكي أمس الأحد، خلال مداخلة هاتفية على قناة “الحدث اليوم”، أن هيثم زكي كان قد أقدم على عمل بوليصة تأمين بقيمة 200 ألف جنيه تصرف للورثة الشرعيين عند الوفاة، منوها بأن محامي الفنان الراحل ينهي حاليا إجراءات إعلام الورثة.

وقال إنه لا صحة أيضا لما تردد حول اقتحام أهل هيثم أحمد زكي، فيلته، التي كان يقطن بها، لسرقتها، ما دفعه لإبلاغ الشرطة كنقيب للممثلين، كما أُشيع.

وفي وقت سابق، أعلنت نقابة الممثلين عن تأخر جنازة هيثم في المستشفى بسبب عدم وجود أحد من أسرته، قبل أن يتدخل نقيب الممثلين لدى المحامي العام الذي أصدر قرارا باسم أشرف زكي لتسلم الجثمان.

وكشف مصدر أمني مصري أن وفاة الفنان الشاب سببها هبوط حاد في الدورة الدموية، نتيجة تناوله منشطا يستخدم بتقوية العضلات خلال ممارسته رياضة رفع الأثقال.

لكن مصادر طبية مصرية كشفت أمس الأحد، أن الوفاة لم تكن لهذا السبب وإنما لأسباب كيميائية ومرضية.

يذكر أن الفنان هيثم أحمد زكي وافته المنية عن عمر ناهز 35 عاما، داخل منزله بمدينة الشيخ زايد، بعد تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية، وشيع جثمانه من مسجد مصطفى محمود، ودفن بمقابر الأسرة بطريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر.

المصدر: RT