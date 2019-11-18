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من هم الأجانب الذين يحق لهم الاكتتاب في “أرامكو”؟

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الإثنين 18 نوفمبر 2019 - 11:51 صباحًا
من هم الأجانب الذين يحق لهم الاكتتاب في “أرامكو”؟

كشفت شركة “أرامكو” السعودية في بيان نشرته على موقعها، يوم الأحد، عن شروط الاكتتاب على أسهمها المطروحة، وعن من يحق لهم الاكتتاب عليها.

وذكرت “أرامكو” أن جميع المواطنين السعوديين، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وبعض الأجانب المقيمين في السعودية، يحق لهم الاكتتاب على الأسهم، إما من خلال حساب مصرفي أو محفظة استثمارية لدى أحد البنوك المشاركة.

وأوضحت أن الحد الأدنى للاكتتاب للمكتتب الفرد هو 10 أسهم. ولا يوجد حد أعلى لاكتتابه، إذ يمكنه الاكتتاب بأي عدد من الأسهم، ولكن بمضاعفات الرقم 10، أي 20 – 30 – 40 …

وشددت على أن البنوك المدرجة في الموقع الإلكتروني للشركة هي فقط التي يمكنها تلقي الطلبات، وهي: البنك الأهلي التجاري، والبنك السعودي البريطاني، ومجموعة سامبا المالية، والبنك السعودي للاستثمار، والبنك الأول، والبنك العربي الوطني، وبنك البلاد، وبنك الجزيرة، وبنك الرياض، ومصرف الراجحي، ومصرف الإنماء، والبنك السعودي الفرنسي، وبنك الخليج الدولي.

وكانت عملاق النفط السعودي “أرامكو” قد أعلنت أمس بدء اكتتاب الأفراد والمؤسسات في 1.5% من أسهمها بنطاق سعري بين 30 و32 ريالا.

المصدر: RT

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