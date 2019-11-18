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آل الشيخ يزف بشرى لجمهور “موسم الرياض”

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الإثنين 18 نوفمبر 2019 - 12:06 مساءً
آل الشيخ يزف بشرى لجمهور “موسم الرياض”

زف رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، تركي آل لشيخ، بشرى لجمهور “موسم الرياض” المقام حاليا في المملكة.

وقال آل الشيخ أمس الأحد إنه حصل على موافقة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وعلى جميع التراخيص الرسمية لبيع 1200 سيارة على هامش معرض السيارات في “موسم الرياض”.

وأوضح في تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر”: “بعد الحصول على الموافقات الرسمية، ولأول مرة في السعودية وبشكل استثنائي، 1200 سيارة معدلة وكلاسيكية ونادرة في معرض السيارات بموسم الرياض، وتستطيع شراءها وتسجيلها في المعرض مباشرة، أشكر مولاي وسيدي ولي العهد”.

ووصل عدد زوار موسم الرياض إلى 6.5 مليون زائر، حسبما أعلن آل الشيخ، ويعد هذا الموسم من أضخم المواسم الترفيهية في المملكة، ويستهدف نحو 20 مليون زائر من المواطنين والمقيمين داخل المملكة، ومن السياح القادمين من الخارج.

وتصل مدته إلى 70 يوما، بدأت في 11 أكتوبر، وتتجاوز عدد فعالياته أكثر من 100 فعالية، تتوزع على 12 موقعا بمساحة 14 مليون متر مربع.

المصدر: RT

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2019-11-18
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