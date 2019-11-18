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رجل أمن يقاضي لاعب الهلال السعودي بعد الاعتداء عليه في الملعب (فيديو)

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الإثنين 18 نوفمبر 2019 - 12:11 مساءً
رجل أمن يقاضي لاعب الهلال السعودي بعد الاعتداء عليه في الملعب (فيديو)

أثار مقطع فيديو يُظهر قيام لاعب الهلال السعودي سلمان الفرج بدفع أحد رجال الأمن المكلفين بتأمين مباراة ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا، الجدل بين الجماهير عبر منصات تويتر.

وفي خضم احتفال اللاعب مع جمهوره بعد نهاية المباراة في مدينة الرياض، قام سلمان الفرج بدفع عسكري من رجال الأمن المتواجدين داخل أرضية الملعب، أثناء محاولته إبعاد اللاعب عن الجماهير، الذي كان يريد إنزال أحد الأطفال (ابن لاعب دولي سابق) من المدرجات من أجل التصوير معه، رغم أن نزول الجماهير إلى الملعب ممنوع.

وتم تداول الفيديو بكثرة بين الجماهير الرياضية السعودية، ليجتاح هاشتاغ #سلمان_الفرج_يدفع_عسكري موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حيث ظهرت علامات الغضب على الجماهير المنافسة لنادي الهلال.

وتطورت قضية اللاعب ورجل الأمن وفقا لصحيفة “عكاظ”، حيث وصلت إلى الجهات المسؤولة بعد رفض الأخير التنازل عن مقاضاة المعتدي.

وكشف أحمد الشمري، شقيق رجل الأمن، أن شقيقه رفع قضية على اللاعب عن طريق جهة عمله التي استدعته وأخذت أقواله ورفعت القضية إلى الجهات المختصة.

وحول مطالب شقيقه، شدد أحمد على أن ما حدث لا يليق بمقامة رجل أمن، وكان من المفترض على اللاعب احترام البدلة التي يرتديها رجل الأمن، وقال: “الآن شقيقي يريد حقه الذي يكفله له النظام والقانون، وسيواصل مطالبته إلى أن يرد اعتباره”.

وكانت مباراة الذهاب بين الهلال وأوراوا الياباني قد انتهت بفوز الفريق السعودي بهدف بقدم لاعبه البيروفي أندريه كاريلو، علما بأن مباراة الإياب ستقام في الرابع والعشرين من الشهر الجاري.

المصدر: صحيفة عكاظ السعودية

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