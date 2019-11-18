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السعودية تعتزم زيادة استثماراتها في القطاع الخاص بالسودان

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الإثنين 18 نوفمبر 2019 - 12:18 مساءً
السعودية تعتزم زيادة استثماراتها في القطاع الخاص بالسودان

أعلنت المملكة العربية السعودية عزمها زيادة استثماراتها في القطاع الخاص بالسودان.

وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان لها، أمس الأحد: “استقبلت وزيرة الخارجية، أسماء محمد عبد الله، سفير المملكة العربية السعودية لدي الخرطوم، علي بن حسن جعفر.. حيث سلم معاليها رسالة خطية من نظيرها وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان”.

وأضاف البيان: “أشار السفير السعودي إلى أن المملكة ستقوم بزيادة حجم الاستثمارات التابعة للقطاع الخاص في السودان، كما أشار إلى زيادة الدعم، خاصة في المشاريع الصحية، التعليمية والخيرية”.

وأعلنت المملكة العربية السعودية، في مايو الماضي، أنها حولت 250 مليون دولار لحساب البنك المركزي السوداني، لتقوية المركز المالي للمصرف، وتخفيف الضغوط عن العملة المحلية.

ويعيش السودان في مرحلة انتقالية منذ توقيع قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي في الخرطوم، في 17 أغسطس 2018، على وثيقة الإعلان الدستوري بصفة نهائية، والتي تنص رسميا على بدء مرحلة انتقالية مدتها 39 شهرا.

المصدر: وزارة الخارجية السودانية

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