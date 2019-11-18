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الكويت: الأمير صباح يُقيل وزيري الدفاع والداخلية من منصبيهما

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الإثنين 18 نوفمبر 2019 - 1:03 مساءً
الكويت: الأمير صباح يُقيل وزيري الدفاع والداخلية من منصبيهما

أمر أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح اليوم الاثنين بإقالة كل من وزير الداخلية، خالد الجراح الصباح، ووزير الدفاع ناصر صباح الأحمد الصباح.

وبحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية “كونا”، تم تكليف صباح خالد الحمد الصباح، نائب رئیس مجلس الوزراء ووزیر الخارجیة، بالتصریف العاجل لشؤون وزارة الدفاع، بالإضافة إلى عمله.

وكلف الأمير كذلك، أنس خالد ناصر الصالح، نائب رئیس مجلس الوزراء ووزیر الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بالتصریف العاجل لشؤون وزارة الداخلیة، بالإضافة إلى عمله، وذلك إلى حین تشكیل الحكومة الجدیدة.

وأضاف البيان أنه على رئیس مجلس الوزراء تنفیذ الأمر وإبلاغه إلى مجلس الأمة، والعمل به من تاریخ صدوره، ونشره في الجریدة الرسمیة.

ويأتي هذا القرار بعد الاتهامات التي وجهها ناصر صباح لخالد الجراح، فيما يتعلق بتجاوزات مليونية كبيرة بمؤسسة الجيش منذ عدة أعوام. وأحال النائب العام في الكويت بلاغا ضد وزير الداخلية المقال إلى لجنة التحقيق بمحكمة الوزراء في قضية “صندوق الجيش”، المختص بتقديم المساعدات لمنتسبي الجيش.

ورفض الجراح اتهامات الصباح التي قال فيها إن سبب استقالة الحكومة هو “تجنبها تقديم إجابات بشأن ما تم توجيهه من استفسارات حول التجاوزات التي تمت في صندوق الجيش”.

وأوضح في بيان له أن “صندوق الجيش” تم إنشاؤه منذ تأسيس الجيش الكويتي، وله أغراض تختص بالأمن الوطني للبلاد، وقد أشرف عليه وزراء الدفاع المتوالون منذ تأسيسه”.

يذكر أن رئيس الحكومة الكويتية، الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح، قدم يوم الخميس الماضي استقالة حكومته إلى أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

المصدر: وكالات

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