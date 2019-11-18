لماذا اكتتاب “أرامكو” من أفضل الفرص الاستثمارية للمستثمر المحلي؟

يعد طرح أسهم أرامكو للاكتتاب هو البداية وليس النهاية ، علماً بأنه سوف يكون هناك كثير من الفرص الاستثمارية موجهة للمستثمر المحلي والدولي في قطاع الطاقة.

برنامج تنوع اقتصادي كبير

وتؤكد المملكة حرصها على تطوير أسواقها المالية و”تداول” بالذات وطرح أرامكو سيلعبان دورًا مهمًا في ذلك، لما في ذلك الطرح من شفافية وأهمية لحجم السوق.

كما أن المملكة لديها برنامج تنوع اقتصادي كبير، مبني على الاستدامة، وفتح قطاعات اقتصادية جديدة، وتطوير أسواق العمل؛ من خلال هذا التنوع الاستراتيجي، وطرح أرامكو هو أحد هذه الأدوات للوصول إلى هذا الهدف الاستراتيجي.

صمود تحت كل الظروف

وقد أثبتت أرامكو في قمة أدائها اليوم، و خلال ٨ عقود؛ صمودها تحت كل الظروف، كما أن الشركة لديها محفظة عالمية، وتسعى إلى أن تكون الشركة الأولى عالميًا في جميع صناعات النفط، بما فيها البتروكيماويات، وما الاستحواذ على سابك إلا أكبر دليل على ذلك.

وضع مالي متميز

جدير بالذكر أن أرامكو لديها وضع مالي متميز، ولا تزال تكلفة الانتاج لديها هي الأفضل في العالم، بلا منافس حتى في المدى الطويل.

كما أن المملكة تثبت أنها قادرة على الوفاء بالوعود واحدًا تلو الآخر ، وذلك بعد إربع سنوات من إطلاق رؤية ٢٠٣٠ ، وما طرح أرامكو إلا مثال آخر على التصميم لتنفيذ تلك الرؤية الطموح.

المرصد