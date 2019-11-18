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الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية تحذر من انتقال “الإيدز” عبر عيادات التجميل

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الإثنين 18 نوفمبر 2019 - 6:42 مساءً
الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية تحذر من انتقال “الإيدز” عبر عيادات التجميل

كل الوطن – الرياض: حذرت الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية من انتقال مرض “الأيدز” عبر عيادات التجميل وبعض العمليات التجميلية والممارسات التجميلية بعد إصابة فتاتين بالمرض بسبب عيادات تجميل في أحد المنتجعات الصحية بسبب إما تلوّث الإبرة أونقل بلازما ملوّثة تم شراؤها من مريضة إيدز.

وقالت الوزارة في بيان أنها تحقق في حالتين من حالات الإصابة بالفيروس بين عملاء المنتجع الصحي الذين تلقوا إجراءات متعلقة بالحقن بين مايو وسبتمبر 2018″، وأشارت إلى أن مسؤولو الصحة يقومون بتشجيع الأشخاص الذين وضعوا قناع ما يسمى “مصاص دماء” في المنتجع الصحي بعمل الفحوصات اللازمة لضمان توفير خدمات الاختبار والمشورة مشددة على أن الاختبار مهم للجميع.

وأصدرت وزارة الصحة في نيو مكسيكو تحذيراً تحث فيه عملاء “المنتجع الصحيVIP” في ألبوكيرك، على التفكير في إجراء اختبار فيروس نقص المناعة البشرية بعد أن أثبت عميلان إصابتهما بالفيروس.

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2019-11-18 2019-11-18
الصحة والجمال
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