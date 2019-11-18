السعودية توبخ إسرائيل: لا تتمتع بحسن النية

كل الوطن- وكالات: وبخ المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة، عبدالله المعلمي، دولة إسرائيل لرفضها المشاركة في مؤتمر معني بإنشاء منطقة منزوعة من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.

الأمم المتحدة – سبوتنيك. وقال المندوب السعودي، اليوم الاثنين: “كنا نأمل أن تستجيب جميع دول المنطقة لهذه الدعوة للمشاركة في المؤتمر. كنا نأمل ألا نرى أماكن فارغة في القاعة، ومع ذلك هذا يحدث الآن. لأن عدم تواجد الدولة النووية الوحيد في الشرق الأوسط لا يعني أنها تتمتع بحسن النية”.

وأكد المعلمي على أن الرياض ترى أنه من الضروري إنشاء مناطق خالية من أسلحة الدمار الشامل في جميع مناطق العالم، وخاصة في الشرق الأوسط، حيث نلاحظ عدم الاستقرار.