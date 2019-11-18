تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن السعودية توبخ إسرائيل: لا تتمتع بحسن النية كل الوطن د. خيرية السقاف : اليقين والوعى… كل الوطن بالفيديو.. مشاجرة بين شباب برفقتهم فتيات يرتدين ملابس سهرة في الكويت! كل الوطن الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية تحذر من انتقال “الإيدز” عبر عيادات التجميل كل الوطن السفارة السعودية في بيروت: قضية أحمد الخلف خلاف عائلي كل الوطن هل تتلاعب غوغل بنتائج البحث على الإنترنت؟ كل الوطن مصر.. واقعة تنمر وسخرية من طفل سوداني تلهب الغضب كل الوطن تركي آل الشيخ: وصلنا لسبعة ملايين و650 ألف زائر كل الوطن لماذا اكتتاب “أرامكو” من أفضل الفرص الاستثمارية للمستثمر المحلي؟ كل الوطن سكب زيتا مغليّا على زوجته!
» » السعودية توبخ إسرائيل: لا تتمتع بحسن النية

السعودية توبخ إسرائيل: لا تتمتع بحسن النية

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : الإثنين 18 نوفمبر 2019 - 7:57 مساءً
السعودية توبخ إسرائيل: لا تتمتع بحسن النية

كل الوطن- وكالات: وبخ المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة، عبدالله المعلمي، دولة إسرائيل لرفضها المشاركة في مؤتمر معني بإنشاء منطقة منزوعة من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.

الأمم المتحدة – سبوتنيك. وقال المندوب السعودي، اليوم الاثنين: “كنا نأمل أن تستجيب جميع دول المنطقة لهذه الدعوة للمشاركة في المؤتمر. كنا نأمل ألا نرى أماكن فارغة في القاعة، ومع ذلك هذا يحدث الآن. لأن عدم تواجد الدولة النووية الوحيد في الشرق الأوسط لا يعني أنها تتمتع بحسن النية”.

وأكد المعلمي على أن الرياض ترى أنه من الضروري إنشاء مناطق خالية من أسلحة الدمار الشامل في جميع مناطق العالم، وخاصة في الشرق الأوسط، حيث نلاحظ عدم الاستقرار.

رابط مختصر
2019-11-18 2019-11-18
عربي ودولي
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن- فريق التحرير